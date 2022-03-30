Маємо зробити більше, щоб зупинити війну, – Зеленський просить нового озброєння

Збройні Сили України мкжньо відбивають атаки ворога. Проте, щоб зупинити війну Україні треба більше зброї. Адже свобода має бути озброєна краще, ніж тиранія.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час звернення до уряду Норвегії, повідомляє 24 канал.

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Він наголосив, що війна продовжується, і Росія перекидає нові сили на нашу землю, щоб продовжити знищувати українців.

Ми маємо зробити більше, щоб зупинити війну. Головне – це те, що свобода має бути озброєна не гірше, ніж тиранія... Повірте, ми втрачаємо конкретних людей, міста, вони (окупанти, – ред.) руйнують все,

– заявив Зеленський.

Президент України чітко назвав, чого потребує Україна. Зокрема:

протикорабельна зброя,

ракети "Гарпун",

протиповітряні системи,

засоби ураження бронетехніки,

артилерійські системи тощо.

"Вся зброя, якою ви можете допомогти, буде використана тільки для захисту нашої та вашої свободи", – заявив Зеленський.

За словами президент, також важливі санкції, бо це – єдиний засіб, який може спонукати Росію шукати мир. "Їх треба впроваджувати щотижня, без пауз. Чим міцнішими вони будуть, тим швидше ми повернемо мир", – додав він.

До слова, Володимир Зеленський також наголосив, що підступність дій Росії в Чорному морі заслуговує окремої уваги. Адже це одна із найбільших загроз міжнародній безпеці з усіх, які виникали після Другої світової війни.

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