Елітний маєток Халімона: НАЗК знайшло ознаки незаконного збагачення нардепа

Слідчі виявили за справою нардепа від "Слуги народу" Павла Халімона ознаки, які можуть свідчити про незаконне збагачення на 10 мільйонів гривень. Раніше мережу сколихнуло розслідування про його дороговартісний маєток на Печерську.

Ціна будинку значно перевищує суму офіційних доходів жінки нардепа, якій належить будинок. Про це Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило у відповідь на запит журналістів.

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Пара не мала можливості купити такий дім

Офіційні доходи партнерки народного депутата з 1998 року по 2022 рік без урахування податків склали лише трохи більше 2 мільйонів, а ціна маєтку за договором становить 10,3 мільйона. Крім того, у 2021 році вона придбала ще 68 земельних ділянок загальною вартістю 1,8 мільйона.

Офіційні доходи самого Халімона за період покупки склали 1,5 мільйона. Проте народний депутат також купив мотоцикл та надав позику. Відтак, враховуючи видатки на суму 7 499 161 грн, залишок грошових активів становив всього трохи більше 220 тисяч гривень.

Таким чином придбати такий маєток у пари не було законної можливості.

Що цьому передувало

Вийшло гучне розслідування, у якому журналісти з'ясували, що Халімон придбав житло на Печерську, у центрі Києва. Будинок він придбав влітку 2022 року, але не на пряму, а через посередника.

Елітний маєток розташований на Печерських пагорбах, біля ботанічного саду імені Гришка. Офіційно Халімон не є власником. Дім начебто подарували Анастасії Котеленець – його супутниці.

Ціна будинку виявилась зовсім не ринковою. Маєтки біля Ботанічного саду аналогічної площі коштують близько 50 – 60 мільйонів гривень, а не 10 мільйонів.

За незаконне збагачення можна отримати обмеження волі на строк від 5 до 10 років з обмеженням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років. Втім, у НАЗК зауважили, що повну перевірку декларації за 2020 рік Халімона розпочали 21 лютого 2022 року, але ще не завершили.