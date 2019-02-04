Маєток Тимошенко: що відомо про нерухомість кандидатки в президенти
Що ховають за високими парканами українські політики, які 31 березня 2019 року змагатимуться за крісло Президента України. 24 канал розпочинає серію публікацій про маєтки кандидатів у президенти України. У цьому матеріалі читайте про нерухомість Юлії Тимошенко.
58-річна лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко є політиком з досвідом. Вперше вона стала нардепом у 1997-му (22 роки тому), двічі була прем'єр-міністром України і уже втретє балотується у президенти.
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25 січня ЦВК зареєструвала Юлію Тимошенко кандидатом у президенти на виборах-2019.
Кандидатка показала декларацію про доходи за 2017-й рік, де вказала, зокрема, й інформацію про нерухоме майно.
Що відомо про нерухомість Тимошенко?
В електронній декларації лідерка "Батьківщини" зазначила, що мешкає в елітному селищі Козин під Києвом. Але будинок загальною площею 588 метрів квадратних їй з чоловіком не належить – маєток вони орендують у Тетяни Шарапової, яка доводиться Юлії Тимошенко двоюрідною сестрою.
Окрім особняка, який розташований в елітному поселенні Конча-Заспи "Срібна затока", кандидатка у президенти користується 4 суміжними земельними ділянками загальною площею понад 6100 квадратних метрів.
На одній з них, площею 1500 квадратів, й розташований орендований будинок, інша (площею 1862 м кв) – міститься поблизу. Ці дві ділянки також записані на кузину Тимошенко.
Дві інші земельні ділянки у Козині, про які Леді Ю згадала у своїй декларації, записані на Антоніну Ульяхіну, яка є тіткою Тимошенко і представляє "Батьківщину" у Дніпропетровській облраді.
Свого часу Тимошенко розповідала журналістам, що переписала будинок та земельні ділянки в Козині на родичів, аби в часи Януковича це майно не конфіскували.
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У 2009-му тоді ще журналіст "Української правди" Сергій Лещенко показав, як виглядають маєтки родини Тимошенко під Києвом та у Дніпрі.
Тоді з'явились фото її будинку у Конча-Заспі з висоти пташиного польоту, на яких видно, що територія особняка виходить до водойми і навіть має свій пляж.
Будинок, якому живе Юлія Тимошенко у Козині
Тимошенко орендує маєток у своєї двоюрідної сестри
Особняк Тимошенко має власний вихід на пляж
У 2014-му Тимошенко навіть впустила додому активістів. Тоді вона показала гостям лише кілька кімнат на першому поверсі: передпокій, кухню і гостьову.
Тимошенко провела активістам екскурсію власним будинком
На фото, які з'явились у соцмережах, в інтер'єрі будинку помітні дорогі меблі, на стінах – картини і гобелени. На другий поверх маєтку екс-прем'єрка не захотіла впускати активістів, сказала, що там "не прибрано".
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Що варто знати про Юлію Тимошенко: дивіться відео
Відповіді кандидатів на питання, що турбують українців: