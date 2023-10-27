Тінь Трампа над Конгресом: чого чекати від нового спікера Майка Джонсона

Українські ЗМІ б'ють на сполох: спікером Палати представників Конгресу став трампіст і противник допомоги Україні. Чи справді Майк Джонсон є таким небезпечним – читайте в авторській колонці для сайту 24 Каналу.

Зупинити хаос у Конгресі

Протягом кількох тижнів республіканські конгресмени були справжнім посміховиськом в очах всієї країни. Мало того, що вони руками своїх же соратників звільнили з посади спікера Кевіна Маккарті, який чи не найбільше доклався до повернення їм більшості. Так ще й занадто довго не були здатні домовитися щодо нового лідера, занурюючи Конгрес у хаос.

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Найгірше те, що ці події припали на найбільш невдалий час. Перед Конгресом нині стоять три важливі завдання, які потрібно виконувати негайно.

Ухвалення бюджету на 2023/24 фіскальний рік, що мав початися з першого жовтня. Зараз уряд працює тільки завдяки тимчасовому фінансуванню, що розраховане до 17 листопада.

на 2023/24 фіскальний рік, що мав початися з першого жовтня. Зараз уряд працює тільки завдяки тимчасовому фінансуванню, що розраховане до 17 листопада. Продовження допомоги для України . Кошти і зброя для Києва не лише мають бути передбачені новим бюджетом, але й проголосовані окремо згідно із запитом Білого дому.

. Кошти і зброя для Києва не лише мають бути передбачені новим бюджетом, але й проголосовані окремо згідно із запитом Білого дому. Виділення допомоги Ізраїлю у відповідь на терористичні атаки ХАМАС. США – найбільший союзник для ізраїльтян, і вони сподіваються, що допомога Вашингтона допоможе зміцнити їхню обороноздатність.

Нарешті після понад трьох тижнів внутрішньої боротьби, республіканці зупинилися на кандидатурі Майка Джонсона – конгресмена зі штату Луїзіана. Він став четвертим номінантом на посаду спікера після поміркованих консерваторів Стіва Скаліса і Тома Еммера, а також радикального популіста Джима Джордана. Саме останній найближче підібрався до крісла голови, але йому не вистачило буквально кількох голосів.

Чому обрали Джонсона

Обрання Майка Джонсона стало доволі несподіваним. Він ніколи не обіймав високих посад у комітетах Конгресу, не був визнаним партійним лідером, а конгресменом став відносно недавно – у 2017 році. Однак обставини склалися на користь саме такого політика, який міг стати компромісною фігурою.

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На відміну від Маккарті, Скаліса чи Джордана у Джонсона немає відвертих ворогів, які б до останнього були проти його призначення. До того ж усі республіканці розуміли, що спікер мав бути призначений якнайшвидше, щоб нарешті навести лад у Конгресі.

Вагомим фактором на користь Джонсона стала підтримка колишнього президента Дональда Трампа. Будучи головним претендентом на перемогу в республіканських праймеріз, Трамп зберігає суттєвий вплив на свою партію, і одного його слова буває достатньо, щоб або піднести вгору, або знищити рядового політика.

Але репутація Джонсона допомогла йому здобути симпатії 45-го президента. Після виборів 2020 року він був одним із тих, хто активно просував ідею незаконності перемоги Джо Байдена і навіть закликав своїх колег виступати проти затвердження результатів волевиявлення. Також Джонсон збирав підписи конгресменів на підтримку судового позову, що мав на меті блокування підсумків виборів.

З іншого боку, новий спікер дотримується здорової консервативної позиції щодо соціальних, релігійних і економічних питань. Як відданий християнин, він виступає проти "прогресивних" ініціатив демократів у питаннях сім’ї і шлюбу. В економічній сфері Джонсон, як традиційний консерватор, надає перевагу зменшенню ролі держави в суспільному житті, зменшенню податків і урядових витрат.

Новий спікер та Україна

Однак найбільше нас цікавить позиція спікера щодо України. На початку повномасштабної війни Джонсон гостро засудив російське вторгнення, заявивши, що "напад Росії є загрозою для безпеки всього західного світу". Утім, як слушно зазначили українські ЗМІ після його призначення спікером, Джонсон голосував проти всіх законів про виділення допомоги Києву. Він пояснював це тим, що уряд не має права витрачати кошти на війну в далекій Європі в той час, коли вони є більш потрібними вдома.

У травні 2022 року він казав: "Ми не можемо віддавати 40 мільярдів доларів іншій країні без належного нагляду, коли на нашому кордоні панує хаос, американські матері не можуть знайти дитячі суміші, вартість пального просто захмарна, а американські родини поставлені на межу виживання".

Така позиція є голим популізмом, адже вартість допомоги для України – це краплина в морі, порівняно з тим, скільки уряд США витрачає на внутрішні потреби.

Наприклад, у фіскальному 2023 році видатки американського бюджету сягнули 6,13 трильйона доларів, з яких Україні було надано менше ніж 100 мільярдів доларів (приблизно 1,5%).

Тому Джонсон, розуміючи відповідальність, передбачену новою посадою, вже заявив про готовність до переговорів щодо надання Києву нового пакету допомоги, про який просить Білий дім.

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Загалом спікер Палати представників Конгресу має відчутний вплив, проте він не може власноруч визначати порядок денний законодавчого органу. Якби було інакше, той самий Кевін Маккарті просто уникав би голосування про висловлення йому недовіри.

Навіть якби Джонсон мав велике бажання припинити допомогу для України, він не зміг би не зважати на двопартійну більшість конгресменів, які активно підтримують розширення підтримки для Києва.

Так чи інакше, обрання спікера є позитивним сигналом хоча б тому, що Конгрес тепер знову зможе нормально працювати. Подібно до часів головування Маккарті, рішення щодо України, ймовірно, буде так само ухвалюватися в межах міжпартійного компромісу, готовність до якого вже сигналізував Майк Джонсон.