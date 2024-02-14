Спікер Палати США просить про особисту зустріч з президентом: чому Байден уникає зустрічі

Спікер Палати представників США Майк Джонсон висловлює бажання зустрітися з президентом Джо Байденом перед прийняттям рішень щодо пакета допомоги для України та Ізраїлю. Повідомляється, що запит на зустріч надходив у Білий дім вже кілька разів протягом останніх двох місяців.

Прохання Джонсона нібито не обов'язково пов'язане з версією Сенату щодо додаткової допомоги, але, ймовірно, стосується загального напрямку проходження законодавчого проєкту. Проте, лідер більшості у Палаті представників Стів Скалізе заявляє, що президент відмовляється зустрічатися з Джонсоном.

Дивіться також Допомога Україні, Ізраїлю і Тайваню: Трамп закликав Сенат не голосувати за законопроєкт

Чому Байден відмовляється від зустрічі

Адміністрація Байдена зазначила непослідовність Джонсона в питаннях кордону та закликала "завершити переговори, які він веде сам з собою" й припинити відкладати потреби нацбезпеки США в ім'я політики.

Зрештою, вони обидва могли б дійти згоди, яка може стати законом. І все ж президент відмовляється навіть зустрічатися. Тож президент не може сказати, що він серйозно ставиться до України чи кордону, коли він відмовляється зустрітися зі спікером, щоб вони могли дійти згоди з цього питання,

– зазначив Скалізе.

За інформацією ЗМІ, за останні два місяці після поїздки Джонсона минулого місяця до кордону США в Ігл-Пасс, штат Техас, його співробітники кілька разів вимагали зустрічі з Байденом через високопоставлених чиновників Білого дому.

Що відомо про законопроєкт щодо допомоги України: основне