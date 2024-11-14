Майк Джонсон збереже посаду спікера Палати представників у новому складі

Майк Джонсон збереже свою посаду спікера за нового складу Палати представників США. Він отримав підтримку як кандидатура на цю посаду від Республіканської партії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Axios. Цей пост він обіймає з жовтня 2023 року.

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Чому Джонсон збереже пост спікера Палати представників

Журналісти зазначили, що Майк Джонсон 13 листопада виграв номінацію від Республіканської партії на повний дворічний термін на посаді спікера нижньої палати парламенту США, після того, як балотувався туди.

Його має затвердити новий склад Палати представників, яке має почати працювати з 3 січня 2025 року.

До цього у січні 2024 року Джонсону знадобиться 218 голосів, щоб зберегти свій пост. Відтоді його позиція була хиткою, адже спікера не підтримувала частина республіканців. Але обраний президент Трамп у середу сказав республіканцям, що він "на 100% підтримує Джонсона".

За даними авторів матеріалу, Джонсона, який переміг шляхом одностайного голосування, колись багато хто вважав тимчасовим спікером після того, як він замінив Кевіна Маккарті, відстороненого зі 118-го складу Конгресу.



Окрім того, лідера більшості Республіканської партії у Палаті представників США Стіва Скаліса одноголосно залишили на посаді, що передбачає встановлення законодавчого порядку денного та призначення слова.

Представник більшості в Палаті представників Том Еммер також залишиться в новому Конгресі.

До слова, Дональд Трамп також 13 листопада офіційно оголосив, що призначить після інавгурації новим державним секретарем США Марко Рубіо. Він є відомим "яструбом" щодо Китаю, Куби та Ірану.