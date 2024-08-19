В Італії затонула яхта: 6 людей зникли безвісти, серед них "британський Білл Гейтс" – Майк Лінч
Джерело:Reuters
Біля берегів Італії перекинулася розкішна яхта, на борту якої перебувало 22 людини. Одна людина загинула. Ще про 6 пасажирів немає жодної звістки.
Сьогодні, 19 серпня, рано-вранці вітрильна яхта Bayesian потрапила в несподівано сильний шторм. Судно перекинулося і затонуло.
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Майк Лінч зник у Середземному морі
Зазначається, що 15 пасажирів вдалося врятувати. Серед них – однорічна дитина. Також відомо про одного загиблого та 6 зниклих безвісти. Серед тих, кого не змогли розшукати рятувальники, – громадяни Британії, США і Канади. Зокрема, як пише Reuters, "британський Білл Гейтс" Майк Лінч.
59-річний Лінч – відомий підприємець у сфері технологій, співзасновник Autonomy Corporation і засновник Invoke Capital.
У червні суд присяжних у Сан-Франциско виправдав Лінча у звинуваченнях у шахрайстві, пов’язаному з продажем його програмної компанії Autonomy компанії Hewlett-Packard за 11 мільярдів доларів у 2011 році.
Нагадаємо, що нещодавно у Чорному морі неподалік від Придунав'я затонуло судно Mohammad Z під прапором Танзанії, є зниклі безвісти члени екіпажу.
Знайдено уламки підводного човна часів Другої світової війни
- У Південно-Китайському морі знайшли рештки підводного човна USS Harder. Ця американська субмарина затонула під час бою з японським кораблем біля Філіппін у 1944 році.
- Тоді на судні загинули 79 членів екіпажу.
- Нещодавно були виявлені уламки затонулої субмарини. Їх знайшли на дні Південно-Китайського моря поблизу північного філіппінського острова Лусон на глибині близько 1140 метрів.
- "Хардер" був одним із найвідоміших американських підводних човнів Другої світової війни. На його раханку п'ять японських есмінців і кілька інших ворожих кораблів під час шести успішних патрулювань на Тихоокеанському театрі воєнних дій.
- Човен розташований під водою занадто глибоко, аби до нього могли дістатися вололази.
- Судно перебуває в доброму стані. Човен відносно неушкоджений, за винятком тих пошкоджень, що були завдані глибинними бомбами.