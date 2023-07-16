Майк Пенс – найбільший друг України серед кандидатів у президенти США

Поміж кандидатів у президенти від республіканців з'явився той, хто активно критикує Байдена за зволікання з допомогою Україні. Як Майк Пенс вже зараз приносить нам неоціненну користь – читайте в авторській колонці для сайту 24 Каналу.

Повна протилежність Трампу

Здавалося б, неможливо знайти двох настільки різних за характерами людей, як Дональд Трамп і Майк Пенс. Перший – екстравагантний, імпульсивний і непередбачуваний. Другий – стриманий, поміркований, вірний своїм переконанням. Однак, попри очевидні відмінності, ці двоє чотири роки очолювали США як гармонійний дует президента і віцепрезидента.

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Усе змінилося 6 січня 2021 року, коли Конгрес мав затвердити результати президентських виборів. Обов'язком віцепрезидента є винесення цього питання на підсумкове голосування, але Трамп, не бажаючи визнавати свою поразку, закликав Пенса піти всупереч конституційній традиції й відправити виборців назад у їхні штати. Пенс не захотів ухвалювати таке безпрецедентне рішення, через що колишній бос до сьогодні нещадного його критикує.

Утім, за 5 років до описаних подій Трамп обирав свого віцепрезидента зовсім не за особисту відданість. Станом на 2016 рік Майк Пенс вже був справжньою зіркою Республіканської партії, чинним губернатором його рідного штату Індіана з 12-річним досвідом роботи конгресмена у Вашингтоні.

Завдяки послідовній консервативній позиції він став центральною фігурою для республіканських християнських кіл. Значний вплив Пенса на традиційних виборців мав стати запорукою того, що непередбачуваний Трамп не відмовиться від заявлених ним позицій. Зрештою, ця комбінація і стала переможною у 2016 році.

Недивно, що після розриву з Трампом колишній віцепрезидент сам почав готуватися до перегонів за посаду голови держави. 5 червня 2023 року він офіційно подав документи на участь у виборах.

Важливість української перемоги

Уже 29 червня Майк Пенс став першим республіканським кандидатом у президенти, який приїхав в Україну. Після повернення до США він почав робити те, чим переважно нехтують Байден і демократи: пояснювати виборцям, чому перемога України відповідає інтересам США.

"Надання Україні озброєння для перемоги над російською агресією є нашим національним інтересом. У мене немає сумнівів, що в разі окупації України росіяни перейдуть кордон тих держав, на захист яких будуть змушені ставати американські солдати", – сказав Пенс у коментарі для ABC News.

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Колишній віцепрезидент вважає, що Байден досі не пояснив американцям потребу підтримувати Київ. У зверненнях до власної нації чинний президент надає перевагу розмовам про внутрішні проблеми. А коли мова все ж заходить про Україну, він змальовує абстрактні картини боротьби демократії проти авторитаризму.

На думку Пенса, Білий дім навмисне дотримується такої риторики, щоб не відлякувати виборців, які скептично ставляться до надання допомоги Україні.

Однак основний акцент критики Пенса припадає на зволікання Вашингтона з передачею необхідних видів озброєння. На його думку, такі дії призводять до продовження тривалості війни, що своєю чергою негативно позначається на готовності країн Заходу підтримувати Україну.

Пенс ставить політику Байдена щодо України в один ряд з іншими геополітичними провалами попередніх років:

катастрофічним виходом з Афганістану;

недолугою ядерною угодою з Іраном;

занадто м'яким підходом до загрози з Китаю.

Позиція віцепрезидента яскраво відрізняється від інших кандидатів, які або намагаються взагалі не згадувати тему зовнішньої політики (як Рон Десантіс), або дають незрозумілі коментарі без пояснень (як Трамп з його "закінченням війни за 24 години").

Приклад Майка Пенса показує, що Республіканську партію не можна однозначно змальовувати як ворожу щодо підтримки України. Навпаки, опитування Reuters/Ipsos наприкінці червня засвідчило зростання симпатій її виборців щодо допомоги Києву до 57%.

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Згідно з думкою аналітиків Інституту Рональда Рейгана, число підтримки надалі зростатиме завдяки тому, що подібні до Пенса популярні політики пояснюватимуть виборцям, чому саме українська перемога така важлива для Америки. Наприклад, коли під час одного з опитувань Інституту респондентам пояснили, що Україна успішно обороняється, наступає і знищує потенціал російської армії, відсоток прихильників підтримки зріс з 18% до 59%.

Рішення Пенса зробити українську тему центром передвиборчої програми є не тільки сміливим, але й розумним. Цим він створює собі інформаційний плацдарм для того, щоб не загубитися в різношерстому полі республіканських праймеріз. І хоча станом на липень 2023 року він посідає лише третє місце в рейтингах, сильно програючи Трампу і Десантісу, за прийдешній рік багато що може змінитися.

Без сумніву, українці будуть сподіватися, що ці зміни будуть на користь нашому другу Майку Пенсу.