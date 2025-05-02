"Це поганий варіант": політолог припустив, хто може замінити Волца

Майк Волц залишив посаду радника з національної безпеки США. Тимчасово його обов'язки буде виконувати Марко Рубіо, однак можливий кандидат на цю посаду може лише погіршити ситуацію.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що мовиться про людину, яка дуже прихильна до Росії, а особливо до Владіміра Путіна. Ба більше, цей посадовець має дуже низький рівень професіоналізму.

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Волца може замінити людина, далека від політики

Політолог наголосив, що якщо на посаду радника з нацбезпеки оберуть Стіва Віткоффа, то це буде ледь не найгірший варіант. Цікаво, що це демонструють не лише його проросійські погляди. Його призначення також доведе те, за яким принципом Дональд Трамп призначає людей в своє оточення.

До Волца, Рубіо чи Кіта Келлога немає питань щодо їхньої професійності та компетентності. Це люди, які пройшли певні сходинки та займали різні посади. Віткофф – людина, яка дуже далека від політики та дипломатії, а тим більше від питань нацбезпеки,

– підкреслив він.

Ба більше, в американських медіа зараз з'являється інформація про те, що представники команди Трампа незадоволені діяльністю Віткоффа та навіть вважають її провальною.

Цікаво! Водночас видання Axios з посиланням на власні джерела повідомило, що Віткофф не зацікавлений у посаді радника з нацбезпеки. Журналістка телеканалу CNN Алайна Трін із посиланням на джерела, які близькі до Віткоффа також написала, що він сказав близьким до нього людям, що не хоче цієї посади.

Рейтерович додав, що Волц йде з посади, зокрема, через скандал з чатом Signal, який сильно вдарив по іміджу адміністрації Трампа. Крім того, останнім часом Білий дім не доручав йому важливі справи, через що він "пропав" з інформаційного простору.

Нагадаймо, що після звільнення Волца з його посади, Трамп заявив, що висуває його кандидатуру на посаду наступного Посла Сполучених Штатів в ООН.