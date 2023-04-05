На Львівщині арештували нові земельні ділянки дружини Медведчука – Оксани Марченко. Загальна вартість цього майна становить майже 17,5 мільйонів гривень.

Суд наклав арешт на ще дві земельні ділянки з об’єктами нерухомості, які незаконно перебували у власності Марченко. Нагадаємо, що нещодавно також арештували приховані активи жінки Медведчука на понад 440 мільйонів гривень.

Важливо Суд арештував майно та активи Оксани Марченко на шалену суму

Що відомо про майно Марченко на Львівщині

Як розповіли у Службі безпеки України, загальна вартість арештованого майна Марченко становить майже 17,5 мільйонів гривень. Ці ділянки розташовані в одному з престижних туристичних районів Львівської області. Саме там дружина Медведчука організувала нелегальне будівництво готельного комплексу.



Марченко мала майно на Львівщині / фото прокуратури



Марченко організувала нелегальне будівництво готельного комплексу / фото прокуратури

Ці земельні ділянки Марченко одержала внаслідок незаконної оборудки з нерухомим майном. Також до цього причетний колишній керівник районного відділу земельних ресурсів.

Протягом 2004 – 2010 років він вносив недостовірні відомості до звітної документації для видачі державних актів щодо права власності на землю на користь Марченко,

– розповіли правоохоронці.

Посадовцю повідомили про підозру за статтями:

про зловживання владою або службовим становищем,

про службове підроблення.

На Львівщині арештували земельні ділянки Оксани Марченко: дивіться відео

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