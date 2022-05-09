Чи мають право російські нацисти святкувати перемогу над німецькими колегами

Росії вдалося неможливе: перетворити символ миру та свято миру – День Перемоги – на День Війни. У "можемо повторити" день.

Zомбі

Біснувата банда вбивць, мародерів і ґвалтівників, що танцює на кістках в'язнів разом із групою підтримки в 80%, із символами "Z" і "V", не може викликати у всього цивілізованого світу нічого, крім страху, бридливості та неприйняття.

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Єдина значуща перемога недоімперії, яку вони невпинно святкують із 1945-го, стає символом нової війни, війни з народом, який віддав мільйони життів за перемогу над нацизмом. З народом, який зазнав найбільших втрат у тій війні.

Самі питання

Цікаво, чи російське суспільство дізнається скільки громадян Росії зараз гниє за українськими полями та посадками?

А якщо дізнається – чи обуриться, чи потурбується? Чи наплює, як плювало завжди?

І ще питання...

Чи можуть російські нацисти мати право святкувати перемогу над німецькими нацистами, прямими спадкоємцями яких рашисти є?

Я гадаю, ні. Не їхнє це свято тепер. Не їх.

День перемоги – Війна і міф – дивіться відео: