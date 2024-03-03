Мають ще один дефіцит, – ветеран війни сказав, чим для Росії критичний "літакопад"

За оцінками аналітиків ISW, втрата 15 літаків і, можливо, кількох висококваліфікованих пілотів протягом двох тижнів не є “незначною” для російської армії, яка, ймовірно, має близько 300 різних винищувачів "Сухой".

Ветеран війни з Росією Євген Дикий в ефірі 24 Каналу підтвердив, що у росіян є близько 300 літаків фронтової авіації КБ "Сухой". Проте уточнив, що Су-34 й Су-35 – це абсолютно різні речі.

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Вони зазвичай літають групами – Су-34 несуть на собі КАБи, які дійсно є для нас зараз однією з головних проблем на фронті. Су-35 їх прикриває від нашої авіації, якої мало, але яка все ж таки є,

– зазначив Євген Дикий.

"Літаків Су-34, тобто саме фронтових бомбардувальників, у них близько 100 машин. З цих 100 машин за останні 2 тижні втрачено вже понад 10. З таким темпом. якщо знищувати плюс-мінус один літак на добу, то за 100 днів, а це менше ніж 4 місяці, – у них закінчиться вся фронтова авіація", – пояснив ветеран.

Який ще дефіцит є у росіян

Цілком може бути, що вони зараз свідомо жертвують цими літаками. Проте в них є ще один дефіцит – досвідчених екіпажів ще менше, ніж машин.

Така операція, як бомбардування КАБами здалеку ще й при наявності у ворога реальної ППО – це непросто. Курсантів з училищ не посадиш за штурвал – мають бути саме досвідчені,

– наголосив Євген Дикий.

"Під час кожного обміну полоненими вони першими завжди у списки ставлять саме своїх пілотів. Більше, ніж за пілотів, – вони віддавали тільки колись за Медведчука. За кожного свого льотчика віддають десятки наших хлопців. Враховуючи, що до своїх полонених вони ставляться як до розхідного матеріалу, а тут унікальний виняток. Вони так по-серйозному борються тільки за льотчиків і за ФСБшників – все", – розповів ветеран.

Які наслідки втрати літаків

Євген Дикий припустив, навіть якби в них було стільки екіпажів, скільки літаків, – проте є лише 100 днів до кінця всієї їхньої бомбардувальної авіації, якщо далі усе буде в такому темпі.

"Навіть при найгіршому для нас розкладі, куди вони можуть просунутися за 100 днів? Умовно кажучи, віджати весь Донбас. Хіба воно вартує того, що після цього вони взагалі з неба випадають? Далі ми вже на суходолі себе відчуваємо абсолютно впевнено і повертаємо те саме втрачене, а вони вже жодного КАБа скинути не можуть", – уявив.

На думку експерта, якщо дійсно вони пішли на такий розмін, то це може бути тільки політичне рішення, а не військове. Це тільки їх головний (Путін – 24 канал) може уявляти, що вони за 100 днів виграють цю війну "сушками".

"Насправді думаю, що за якийсь час армійське командування почне дуже економити ці машини. Відповідно вони в них на якийсь час ще залишаться, але удари КАБами стануть рідкіснішими", – підсумував Євген Дикий.

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