Мають сильний вплив: в Європарламенті закликали Україну боротись з олігархами

Європейський парламент закликав українску владу до деолігархізації країни. Оскільки олігархи все ще мають сильний вплив на державу.

Про це мовиться у резолюції щодо виконання Україною Угоди про асоціацію. Доповідав депутат від групи Європейської народної партії Міхаель Галер з Німеччини.

Важливо Угода про асоціацію: Україну жорстоко розкритикували у доповіді Європарламенту

Що кажуть в ЄС про українських олігархів

Насамперед Європарламент привітав впровадження низки реформ, які призвели до дерегуляції економіки, прозорості держфінансів. Однак в ЄС наголосили, що ніяких видимих ​​заходів в контексті деолігархізації країни не було.

Оскільки олігархи все ще мають сильний вплив на українську економіку і політику, зокрема, на ЗМІ, судову і правоохоронну системи,

– додали у резолюції.

Європарламент закликав Україну продовжувати приватизацію державних підприємств, щоб модернізувати та покращити функціонування економіки, а також для запобігання олігархізації.

Зверніть увагу! Європарламент розкритикував Україну за корупцію та відсутність політичної волі забезпечити незалежність судових інституцій. Крім того, закликали вдосконалити виборче законодавство.

Щоправда, відзначили, що Україна таки досягла успіхів у виконанні зобов'язань Угоди про асоціацію.