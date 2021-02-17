Жителі Придністров'я – повноцінні громадяни Молдови, – Санду про врегулювання конфлікту

Президентка Молдови Майя Санду наголосила, що має намір шукати мирні шляхи врегулювання конфлікту у Придністров'ї. Цю тему глава держави зачепила у розмові з очільницею ОБСЄ Анн Лінде.

Про результати переговорів Санду проінформувала в соцмережах.

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Жителі Придністров'я є повноправними громадянами Молдови, ми зробимо все для захисту їх інтересів і вирішення проблем, з якими стикаються жителі обох берегів Дністра,

– підкреслила Санду.

Актуальні питання врегулювання конфлікту у Придністров'ї:

забезпечення основних прав і свобод людини на лівому березі Дністра, включаючи право на вільне пересування;

контроль за пандемічною ситуацією в регіоні;

перезапуск переговорного процесу;

необхідність відстежувати повсякденні проблеми.

Також Санду з Лінде обговорила взаємини Кишинева та Стокгольма, адже саме Швеція, за словами президентки Молдови, є одним з найбільших донорів її батьківщини.

Міністерка закордонних справ Швеції, голова ОБСЄ Анн Лінде прибула з офіційним візитом до Молдови 17 лютого. Лінде зустрічалась не лише з Санду, а й