Майже 100 тисяч українців отримали бустерну дозу COVID-вакцини
Джерело:Пресслужба Офісу президента
Зовсім нещодавно в Україні дозволили введення бустерної дози вакцини проти COVID-19. І вже майже 100 тисяч громадян отримали бустерне щеплення.
Нині, 17 січня, під головуванням президента Володимира Зеленського відбулась селекторна нарада щодо протидії поширення коронавірусу. У порівнянні зі святковим тижнем, темпи вакцинації в країні зростають.
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За інформацією МОЗ, минулого тижня щеплення зробили 552 тисячі громадян.
Темпи вакцинації в Україні:
- Загалом від початку кампанії з вакцинації в країні провели 29,37 мільйона щеплень.
- Щонайменше 15 мільйонів отримали 1 дозу, 14,28 мільйона – 2 дози.
- Майже 100 тисяч українців зробили бустерне щеплення.
Мобільні бригади почали працювати в селах
Очільник МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що в сільській місцевості почали працювати мобільні бригади з вакцинації, а на КПВВ "Станиця Луганська" облаштували модульний центр вакцинації.
Володимир Зеленський зауважив, що такий центр потрібно облаштувати й на КПВВ "Новотроїцьке" в Донецькій області.
В Україні фіксують приріст захворюваності
- За інформацією кабміну, минулого тижня в країні фіксують стрімке збільшення кількості нових хворих на COVID-19 – тижнева кількість виявлених випадків зросла майже вдвічі: 55 тисяч минулого тижня проти 28 тисяч позаминулого.
- Кількість активних хворих збільшилася до 105 тисяч (з 93 тисяч тижнем раніше).
- До лікарень госпіталізували майже 11 тисяч громадян.