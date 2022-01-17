Майже 100 тисяч українців отримали бустерну дозу COVID-вакцини

Зовсім нещодавно в Україні дозволили введення бустерної дози вакцини проти COVID-19. І вже майже 100 тисяч громадян отримали бустерне щеплення.

Нині, 17 січня, під головуванням президента Володимира Зеленського відбулась селекторна нарада щодо протидії поширення коронавірусу. У порівнянні зі святковим тижнем, темпи вакцинації в країні зростають.

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За інформацією МОЗ, минулого тижня щеплення зробили 552 тисячі громадян.

Темпи вакцинації в Україні:

Загалом від початку кампанії з вакцинації в країні провели 29,37 мільйона щеплень.

Щонайменше 15 мільйонів отримали 1 дозу, 14,28 мільйона – 2 дози.

Майже 100 тисяч українців зробили бустерне щеплення.

Мобільні бригади почали працювати в селах

Очільник МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що в сільській місцевості почали працювати мобільні бригади з вакцинації, а на КПВВ "Станиця Луганська" облаштували модульний центр вакцинації.

Володимир Зеленський зауважив, що такий центр потрібно облаштувати й на КПВВ "Новотроїцьке" в Донецькій області.

В Україні фіксують приріст захворюваності

За інформацією кабміну, минулого тижня в країні фіксують стрімке збільшення кількості нових хворих на COVID-19 – тижнева кількість виявлених випадків зросла майже вдвічі : 55 тисяч минулого тижня проти 28 тисяч позаминулого.

: 55 тисяч минулого тижня проти 28 тисяч позаминулого. Кількість активних хворих збільшилася до 105 тисяч (з 93 тисяч тижнем раніше).

До лікарень госпіталізували майже 11 тисяч громадян.

через зростання захворюваності Івано-Франківська та Сумська область перебувають у "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки. Решта областей поки що у "жовтій" зоні, але в Україні очікують на подальше зростання коронавірусної інфекції.