Майже 12 годин тривоги: стали відомі наслідки атаки "Шахедами" по Київщині

Росія атакувала Україну дронами-камікадзе в ніч проти 9 лютого. У Київській області тривога була всю ніч, є наслідки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).

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Наслідки атаки "Шахедами" на Київщині 9 лютого

В області працювала ППО. Відповідно до повідомлень КОВА, є збиті ворожі цілі.

В Обухівському районі на території будівництва багатоповерхового будинку відбулося падіння уламків збитої цілі. Пошкоджено фасад недобудованого житлового будинку. В інших місцях області фіксуються падіння уламків збитих цілей на відкритих ділянках місцевості,

– написали в адміністрації.

На щастя, серед населення ніхто не постраждав.

Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Оперативні групи продовжують роботи з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Тривогу на Київщині оголосили ще о 20:49 8 лютого. Вона тривала до 8 ранку 9 лютого, вночі була загроза "Шахедів" і балістики. У Києві тривога тривала з опівночі 9 лютого до 4 ранку, а також протягом 12 хвилин близько 7 ранку.

Деталі нічної атаки по Україні

Окрім столичного регіону, вибухи лунали на Рівненщині та в Луцьку.

У багатьох областях відбій дали тільки зранку. Наприклад, у Чернігівській – близько сьомої, у Житомирській – близько дев'ятої, на Рівненщині о пів на десяту, у Волинській – о десятій. Саме на Волині, як повідомляли моніторингові канали, був останній "Шахед" у повітряному просторі України на ранок 9 лютого. Він кружляв неподалік кордону з Білоруссю.

Повітряні сили не повідомляли про відбій по "Шахедах", монітори написали, що локаційно чисто.