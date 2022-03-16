Майже 14 тисяч загиблих: у Генштабі ЗСУ оновили дані щодо втрат росіян
16 березня 2022 , 09:29Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Україна активно протистоїть російським загарбникам та завдає їм все більше втрат. Генштаб ЗСУ оприлюднив актуальну інформацію станом на 16 березня 2022 року.
Йдеться про загальні бойові втрати росіян з 24 лютого до 16 березня 2022 року.
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Втрати росіян в Україні
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що дані все ще уточнюються. Цей процес ускладнює висока інтенсивність бойових дій. Наразі ситуація з втратами російських загарбників виглядає наступним чином:
- особовий склад – приблизно 13 800 осіб,
- танки – 430 одиниць,
- бойові броньовані машини – 1375 одиниць,
- артилерійські системи – 190 одиниць,
- РСЗВ – 70 одиниць,
- засоби ППО – 43 одиниці,
- літаки – 84 одиниці,
- гелікоптери – 108 одиниць,
- автомобільна техніка – 819 одиниць,
- кораблі та катери – 3 одиниці,
- цистерни з ПММ – 60 одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11,
- спеціальна техніка – 10.
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