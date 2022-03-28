Майже 15 тисяч переселенців, більшість приміщень заповнені, – мер Луцька про ситуацію в громаді

Через війну, яку розпочала Росія проти України, багато людей покинули свої домівки й відправились у спокійніші регіони. Зокрема в Луцьку переселенці вже заповнили більшу частину відведених приміщень.

Втім невеликий резерв житла ще залишився. Про це в ефірі 24 каналу повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

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Скільки переселенців прибуло до Луцька

У громаді наразі майже 15 тисяч переселенців. Є ще невеликий резерв, однак більша частина приміщень, у які можна поселяти людей (гуртожитки, готелі, хостели та інше) – заповнені,

– зауважив Поліщук.

Як зазначив мер, у Луцьку працює центр допомоги внутрішньопереміщеним особам. Міста-партнери з різних країн та місцеві мешканці забезпечують його продуктами, засобами гігієни, одягом та іншим необхідним. За його словами, близько 500 переселенців щодня звертаються до центру.

Їжа та психологічна допомога

Крім того, у Луцьку зробили 2 соціальні їдальні, які працюють для переселенців. Там вони можуть безплатно отримати гарячий обід.

Уже близько 1200 осіб отримали документи на такі обіди й щодня там харчуються,

– розповів Поліщук.

Він також додав, що з перших днів війни у місті працює психологічний штаб, де волонтери-психологи безкоштовно консультують людей та допомагають їм перебороти важкі емоційні стани. Мер додав, що вони працюють як із місцевими жителями, так і з переселенцями.

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