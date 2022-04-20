Майже 21 тисяча вбитих окупантів і повно знищеної техніки: свіжі втрати ворога
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські військові продовжують ліквідовувати російських окупантів, які вторглися на територію України, вбивають мирних людей та знищують міста. ЗСУ вже ліквідували щонайменше 20 900 ворогів.
Цю інформацію оприлюднили у Генштабі Збройних Сил України вранці 20 квітня. Важливо, що наведені цифри є лише орієнтовними, адже через високу інтенсивність бойових дій точні дані назвати важко.
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Втрати Росії у війні проти України
Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого до 20 квітня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 20 900 осіб;
- танків – 815 одиниць;
- бойових броньованих машин – 2087 одиниці;
- артилерійських систем – 391 одиниця;
- РСЗВ – 136 одиниць;
- засобів ППО – 67 одиниць;
- літаків – 171 одиниця;
- гелікоптерів – 150 одиниць;
- автомобільної техніки – 1504 одиниці;
- кораблів /катерів – 8 одиниць;
- цистерн з ПММ – 76 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 165 одиниць;
- спеціальної техніки – 27 одиниць;
- пускових установок ОТРК/ТРК – 4 одиниці.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді,
– йдеться у повідомленні Генштабу.
Втрати Росії у війні проти України станом на 20 квітня/ Дані Генерального штабу ЗСУ
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