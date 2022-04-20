Майже 21 тисяча вбитих окупантів і повно знищеної техніки: свіжі втрати ворога

20 квітня 2022 , 10:44
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Українські військові продовжують ліквідовувати російських окупантів, які вторглися на територію України, вбивають мирних людей та знищують міста. ЗСУ вже ліквідували щонайменше 20 900 ворогів.

Цю інформацію оприлюднили у Генштабі Збройних Сил України вранці 20 квітня. Важливо, що наведені цифри є лише орієнтовними, адже через високу інтенсивність бойових дій точні дані назвати важко.

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Втрати Росії у війні проти України

Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого до 20 квітня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 20 900 осіб;
  • танків – 815 одиниць;
  • бойових броньованих машин – 2087 одиниці;
  • артилерійських систем – 391 одиниця;
  • РСЗВ – 136 одиниць;
  • засобів ППО – 67 одиниць;
  • літаків – 171 одиниця;
  • гелікоптерів – 150 одиниць;
  • автомобільної техніки – 1504 одиниці;
  • кораблів /катерів – 8 одиниць;
  • цистерн з ПММ – 76 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 165 одиниць;
  • спеціальної техніки – 27 одиниць;
  • пускових установок ОТРК/ТРК – 4 одиниці.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді,
– йдеться у повідомленні Генштабу. 

Втрати Росії у війні проти України станом на 20 квітня/ Дані Генерального штабу ЗСУ

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Автор: Марта Пономаренко