Майже 2,5 тисячі ракет, 243 вбиті дитини, – Зеленський розповів у Єврораді про прогрес Росії

Росія продовжує наступ в Україні і санкції, які зараз діють, не можуть її зупинити. Тому Європа має об'єднатись, щоб спільно протидіяти агресії.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час звернення до Європейської ради, передає 24 канал. За його словами, 30 травня – вже 96 день повномасштабної війни Росії проти України та проти європейської єдності.

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Вони не готові до компромісів, обираючи, що зробити для досягнення своїх цілей. І зараз ми бачимо одночасно – як російський наступ на Донбасі руйнує наші міста, руйнує громади України, і як європейська єдність, бажана європейська єдність може похитнутися,

– заявив Зеленський.

Що сталося після запровадження п'ятого пакета санкцій

Він нагадав, що 8 квітня, на 44 день війни, запровадили п’ятий санкційний пакет Євросоюзу, з того часу минуло вже 52 дні. Він перерахував, що вже відбулось за цей період.

Станом на 8 квітня в Україні в списку убитих російськими окупантами були 169 дітей. Станом на сьогодні – 243 дитини.

Станом на 8 квітня було зруйновано 928 закладів освіти: дитячих садочків, шкіл, університетів. Станом на сьогодні – 1 888.

Станом на 8 квітня Росія випустила по Україні менше тисячі ракет. За інформацією на минулу добу, кількість російських ракетних ударів по Україні – вже майже 1 600. Росія застосувала понад 2 400 різних ракет проти України.

На Росію потрібно тиснути сильніше

"І, звичайно, я хочу, щоб ви мене зрозуміли, – я не звинувачую нікого із вас. Провина за все, що відбувається, тільки на російській державі. Але я впевнений, що кожному, кожній з вас очевидно, що мав би бути прогрес і в санкціях за цю агресію. І для нас це дуже потрібно. І нам це дуже допоможе", – сказав Зеленський.

Він пояснив, що на Росію потрібно тиснути так, щоб вона почала шукати мир. І тільки це може бути вимогою, без жодних компромісів коштом української територіальної цілісності та суверенітету.

Повне звернення Зеленського до Європейської ради: дивитись відео