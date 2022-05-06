Майже 3 десятки поїздів запізнюються в Україні: перелік та час затримки

6 травня 2022 , 08:05
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Джерело:

Укрзалізниця

Укрзалізниця повідомляє про затримання потягів 6 травня. Перевізник опублікував перелік рейсів та час затримки.

Серед затриманих рейсів є один міжнародний, що прямуватиме до Перемишля. Стежте за оновленнями Укрзалізниці на випадок зміни руху потягів.

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Інформація щодо запізнення пасажирських поїздів станом на 07:00:

  • №22 Трускавець — Харків (+4:20 години);
  • №60 Чоп — Київ (+3:15 години);
  • №3 Львів — Запоріжжя (+2:56 години);
  • №232 Львів — Дніпро (+2:53 години);
  • №135 Чернівці — Білгород-Дністровський (+2:38 години);
  • №130 Івано-Франківськ — Кременчук (+2:28 години);
  • №16 Івано-Франківськ — Харків (+2:24 години);
  • №8 Одеса — Харків (+2:14 години);
  • №120 Львів — Запоріжжя (+1:39 година);
  • №92 Одеса — Харків (+1:29 година);
  • №86 Львів — Запоріжжя (+1:28 година);
  • №149 Полтава — Чернівці (+1:27 година);
  • №37 Ужгород — Одеса (+1:23 година);
  • №11 Одеса — Львів (+1:18 година);
  • №25 Рахів — Одеса (+1:14 година);
  • №97 Київ — Ковель(+1:14 година);
  • №7 Київ — Чернівці (+1:14 година);
  • №77 Ковель — Одеса (+1:07 година);
  • №42 Львів — Дніпро (+1:03 година);
  • №81 Київ — Ужгород (+1:01 година);
  • №105 Київ — Одеса (+1:01 година);
  • №8 Чернівці — Київ (+1:01 година);
  • №46 Лозова — Ужгород (+1 година);
  • №710 Львів — Дарниця (+8 хвилин);
  • №705 Київ — Перемишль (+18 хвилин);
  • №774 Львів — Дарниця (+ 52 хвилини).

Ситуація в Україні станом на ранок 6 травня: Генштаб

  • Ворог далі наступає у Східній операційній для того, щоб захопити Донецьку та Луганську області.
  • На Слобожанському напрямку активних бойових дій не було. Але росіяни продовжують обстрілювати з артилерії житлові квартали та передмістя Харкова.
  • На Донецькому і Таврійському напрямках тривають активні бої.
  • На Лиманському напрямку російські окупанти обстрілюють позиції ЗСУ.
  • На Попаснянському напрямку основні зусилля ворог зосередив на встановленні повного контролю над Попасною. Також він намагається відновити наступ на Лиман та Сіверськ.
  • У Маріуполі загарбники блокують підрозділи Сил оборони в районі "Азовсталі". В окремих районах поновив штурмові дії за допомогою авіації.

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Автор: Марта Кушка