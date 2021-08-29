Майже 30 тисяч паломників: в Умані готуються до святкування іудейського Нового року

29 серпня 2021 , 15:57
Читать новость на русском

Джерело:

ОЄГУ

В Україні очікують на прибуття близько 30 тисяч єврейських паломників. Вони відзначатимуть Рош га-Шан – свято початку Нового року для усіх, хто сповідує іудаїзм.

У Об'єднаній єврейській громаді України та Фонді імені Рабі Нахмана прогнозують прибуття до Умані майже 30 тисяч паломників. Іудеї щороку приїжджають в українське місто у вересні або жовтні та відвідують могилу духовного лідера цадика Нахмана.

До теми СБУ провела антитерористичні навчання в Умані напередодні Рош га-Шана

"Висловлюють припущення про те, що їх може бути до 50 тисяч. На нашу думку, ці прогнози не збудуться", – зазначили у ОЄГУ.

Паломників до Умані прибуде менше

В Об'єднаній єврейській громаді пояснили, що кількість паломників буде меншою, з огляду на різноманітні обмеження. Мовиться про:

  • обов'язкову самоізоляцію після повернення з України для ізраїльтян;
  • скасування продажу медичних страховок у Ізраїлі для поїздок в Україну;
  • численні тести на коронавірус.

"За нашою інформацією, в Україні перебуває близько 15 тисяч паломників, частина з яких відвідує могили цадиків по всій країні", – повідомили представники громади.

В Україні від 29 серпня до 6 вересня 2021 року очікують на прибуття 2 тисяч паломників щодня. Відзначення Рош га-Шана триватиме з 6 по 8 вересня.

Брацлавські хасиди в Україні: останні новини

  • У Міністерстві внутрішніх справ запевнили, що правоохоронці здійснюватимуть комплекс безпекових заходів під час святкування Рош га-Шана в Умані.
  • Кожен ізраїльтянин повинен буде пройти тест на COVID-19 в аеропорту до вильоту та після повернення і дотримуватися санітарних правил.
  • В Умані розгорнули ситуаційний центр поліції. Українські силовики співпрацюватимуть з ізраїльськими колегами.
  • Авіакомпанія "Роза Вітрів" виконуватиме до 14 чартерних рейсів на тиждень із Києва до Тель-Авіва. Рейси розраховані насамперед на перевезення груп хасидських паломників від 1 до 15 вересня.
Автор: Євгенія Пласконь