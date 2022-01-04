Майже 30: на Закарпатті нелегальні мігранти зустріли Новий рік з прикордонниками
Джерело:Держприкордонслужба
В пунктах тимчасового тримання на Закарпатті 27 нелегальних мігрантів "святкували" Новий рік з прикордонниками. Затримані незаконно перетнули державний кордон України наприкінці 2021 року.
Нелегальні мігранти зустріли 2022 рік у пунктах тимчасового тримання Чопського і Мукачівського прикордонних загонів. На правопорушників чекають суд та повернення додому.
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Затримані – громадяни Пакистану, Бангладешу, вихідці з Індії, Сомалі, Алжиру та Нігерії. Деякі мігранти намагалися пробратися зимою через кордон горами та лісами.
Кого саме затримали прикордонники
За інформацією пресслужби ДПСУ, прикордонники подеколи не лише припиняли правопорушення, але й рятували нелегальним мігрантам життя.
Наприклад, затриманий громадянин Нігерії спробував втекти й стрибнув у річку Уж. Внаслідок сильної течії він міг постраждати. Порушника врятували та доставили до підрозділу, стан його здоров'я задовільний.
Громадянина Афганістану, який намагався незаконно перетнути кордон, затримали 1 січня 2022 року на околиці населеного пункту Солотвино. Чоловік, згідно з даними його паспорта, зустрів у пункті тимчасового тримання ще й власний день народження.
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Затримання в Україні: останні новини
- 24 грудня в аеропорті "Бориспіль" затримали українця, який намагався нелегально провезти через кордон смартфони компанії Apple.
- Громадянин Молдови спробував провезти 20 підроблених документів України, Великої Британії та країн Євросоюзу. Надалі їх мали доставити у Росію.
- Прикордонники на Луганщині затримали групу іноземців, які прямували в Україну з Росії. 5 затриманих виявились громадянами Узбекистану.