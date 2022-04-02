Майже 40 тисяч людей депортували в квазіреспубліки або в Росію, сім'ї розлучають, – Бойченко

Російській окупанти примусово депортують жителів Маріуполя до ОРДЛО чи в Росію. З початку повномасштабної війни окупанти викрали близько 40 тисяч людей.

Ворог розлучає дітей з батьками

Про це розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко. Він заявив, що окупанти вивозять людей на тимчасово окуповану територію Донбасу і в Росію.

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На жаль, є така сумна статистика – майже вже 40 тисяч населення потрапили до так званої "ДНР" чи РФ,

– сказав Бойченко.

Міський голова Маріуполя додав, що ворог розлучає дітей з батьками. Він повідомив, що росіяни у невідомому напрямку вивезли 17 дітей, коли батьки евакуювалися до Запоріжжя.

"Приклад лікарня Вишневського, де наші діти перебували на лікуванні, на адаптації... 17 дітей не розуміємо, в якому напрямку, але поїхали з цієї лікарні. Батьки евакуйовувалися у Запоріжжя, а діти поїхали... Зараз ми не розуміємо, куди вони поїхали", – зазначив Бойченко.

Також мер Маріуполя розповів, як окупанти розлучили братів. Вони примусово вивезли чоловіків, після чого одного відправили в ОРДЛО, а іншого – до Росії.

Бойченко розповів, що окупанти забирають документи в людей, після чого зниклих українців фіксують у російських базах даних. Мер наголосив, що триває робота над тим, щоб повернути мешканців Маріуполя до України.

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