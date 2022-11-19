Росія пошкодила вже майже 50% енергетичної інфраструктури України, – Зеленський

Російські агресори регулярно завдають потужних масованих ракетних ударів по території України. Через це майже половина енергосистеми України пошкоджена та виведена з ладу.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії у Києві 19 листопада. За його словами, росіяни прагнуть зруйнувати з'єднання України з енергосистемою Європи.

Читайте також У Європі почали хвилюватися: як далеко можуть залетіти крилаті ракети Росії

Удари по енергосистемі України несуть загрозу всьому континенту

На пресконференції після дипломатичної зустрічі з британським прем'єр-міністром Ріші Сунаком, Володимир Зеленський розповів про стан в енергосистемі України. Президент повідомив, що ворог пошкодив вже близько половини всієї енергетичної інфраструктури.

Цей російський терор не просто чергове знущання ворога з українців, але й прояв дуже цинічної російської антиєвропейської, антилюдської політики,

– зауважив президент.

Річ у тім, що українська енергогенерація здатна забезпечувати повністю не лише себе, але й бути тим елементом, який стабілізує загальноєвропейський енергоринок. Україна активно експортувала електроенергію сусіднім європейським країнам.

Зеленський пояснив, що окупанти намагаються зруйнувати з'єднання України з енергосистемою Європи. Він наголосив, що кожен удар по українській енергетиці ставить під загрозу безпеку всього континенту.

Зверніть увагу Ріші Сунак приїхав в Україну і зустрівся з Зеленським

Ріші Сунак приїхав з візитом в Україну: що відомо

Глава британського уряду вперше приїхав у Київ. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським 19 листопада для обговорення важливих для Британії та України питань.

На зустрічі президент України підкреслив, що Велика Британія є потужним союзником нашої держави. Британські партнери активно допомагають Україні у захисті своїх територій від агресії Росії.

Згодом британський прем'єрміністр опублікував відео з прибуття до української столиці на своїй сторінці у соцмережах, де наголосив на підтримці України. "Британія знає, що означає боротися за свободу. Ми з вами до кінця, Володимире Зеленський", – написав Ріші Сунак.

До теми – Як відбувалася зустріч Володимира Зеленського та Ріші Сунака: дивіться відео