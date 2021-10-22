Майже 800 кримінальних проваджень, – у МВС відзвітували про виявлені фальшиві COVID-сертифікати
Джерело:МВС України
В Україні порушили уже 800 кримінальних проваджень щодо виявлення фейкових COVID-сертифікатів. У МВС кажуть, українці платять гроші шахраям та недобросовісним медикам, аби уникнути імунізації.
Про це розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у своєму відеозверненні. Він наголосив, що у теперішній складній ситуації альтернативи вакцинації та дотримання карантинних заходів не існує.
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Міністр закликав повідомляти про підроблені сертифікати
Майже 800. Саме стільки кримінальних проваджень розпочато за фактом підробки сертифікатів вакцинації. Тим часом в Україні фіксується найбільша смертність від COVID-19. Тому звертаюся до всіх! Повідомляйте про факти підробки сертифікатів на гарячу лінію кіберполіції,
– закликав Монастирський.
Міністр зауважив, якщо відомі факти про підроблені сертифікати, то потрібно звертатись за такими номерами: 0 800 505 170 або за номером 102.
Раніше поліція повідомила про виявлення 200 підроблених документів
Лише кілька днів тому у поліції повідомили про вилучення 200 підроблених COVID-сертифікатів, а також результатів ПЛР-тестів. Загалом тоді правоохоронці провели 35 обшуків.
Дивіться відео звернення Дениса Монастирського:
В Україні ввели нові правила для міжобласних перевезень
Наразі попит на сертифікати про вакцинацію значно зростає, адже вже з 21 жовтня почали діяти нові правила для міжобласних перевезень. Так, для того, аби потрапити на потяг, літак чи автобус необхідно надати COVID-сертифікат або результат ПЛР-тесту, зроблено не пізніше, як за 72 години до поїздки.
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Яке покарання передбачено за підробку сертифікату про вакцинацію?
Покарані будуть і ті, хто видавав і ті, хто отримував підроблені документи.За підробку порушникам загрожує штраф 17 тисяч гривень або 5 років в'язниці. Водночас тих, хто використовує такі документи, каратимуть штрафом у розмірі 850 гривень або ув'язненням на 2 роки.