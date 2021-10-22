Майже 800 кримінальних проваджень, – у МВС відзвітували про виявлені фальшиві COVID-сертифікати

В Україні порушили уже 800 кримінальних проваджень щодо виявлення фейкових COVID-сертифікатів. У МВС кажуть, українці платять гроші шахраям та недобросовісним медикам, аби уникнути імунізації.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у своєму відеозверненні. Він наголосив, що у теперішній складній ситуації альтернативи вакцинації та дотримання карантинних заходів не існує.

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Міністр закликав повідомляти про підроблені сертифікати

Майже 800. Саме стільки кримінальних проваджень розпочато за фактом підробки сертифікатів вакцинації. Тим часом в Україні фіксується найбільша смертність від COVID-19. Тому звертаюся до всіх! Повідомляйте про факти підробки сертифікатів на гарячу лінію кіберполіції,

– закликав Монастирський.

Міністр зауважив, якщо відомі факти про підроблені сертифікати, то потрібно звертатись за такими номерами: 0 800 505 170 або за номером 102.

Раніше поліція повідомила про виявлення 200 підроблених документів

Лише кілька днів тому у поліції повідомили про вилучення 200 підроблених COVID-сертифікатів, а також результатів ПЛР-тестів. Загалом тоді правоохоронці провели 35 обшуків.

Дивіться відео звернення Дениса Монастирського:

В Україні ввели нові правила для міжобласних перевезень

Наразі попит на сертифікати про вакцинацію значно зростає, адже вже з 21 жовтня почали діяти нові правила для міжобласних перевезень. Так, для того, аби потрапити на потяг, літак чи автобус необхідно надати COVID-сертифікат або результат ПЛР-тесту, зроблено не пізніше, як за 72 години до поїздки.

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