Майже 90% українців готові прихистити у себе вдома переселенців або запропонувати їм житло

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов розповів про згуртованість українців під час війни. 90% українців готові прихистити у себе вдома внутрішніх переселенців.

Тисячі людей прийшли на допомогу громадянам, які покинули свої домівки

Олексій Чернишов під час брифінгу заявив, що уряд провів опитування серед українців, повідомляє 24 канал. Відповідно до результатів, 90% українців готові прихистити у себе вдома переселенців або запропонувати їм житло.

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Згідно з проведеним нами опитуванням, майже 90% українців, які взяли участь в опитуванні, готові прихистити у себе вдома внутрішньо переміщених осіб або запропонувати їм житло,

– сказав міністр розвитку громад та територій.

Чернишов зазначив, що вже тисячі людей з регіонів, де більш спокійно, прийшли на допомогу громадянам, які покинули свої домівки через війну.

За даними ООН, через російсько-українську війну майже 6,5 мільйона громадян були змушені покидати дім у межах України.

Водночас 3,3 мільйона українців з 24 лютого виїхали за кордон.

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