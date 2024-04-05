Майже 900 окупантів та сотні одиниць техніки: втрати ворога 5 квітня
5 квітня 2024, 07:46Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія втратила в Україні тільки за останню добу 860 одиниць особового складу. З 24 лютого 2022 року Кремль забрав життя у 445 900 своїх громадян, яких кинув на війну.
У Генштабі ЗСУ неодноразово пояснювали, що це орієнтовні цифри, які насправді можуть бути більшими. Адже порахувати точні втрати під час інтенсивних боїв важко.
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Яких втрат у техніці зазнали окупанти на війні в Україні
- танків – 7033 (+15);
- бойових броньованих машин – 13459 (+73);
- артилерійських систем – 11221 (+50);
- РСЗВ – 1029 (+3);
- засоби ППО – 747 (+1);
- літаків – 347 (+0);
- гелікоптерів – 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8847 (+30);
- крилаті ракети – 2059 (+0);
- кораблі /катери – 26 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14 922 (+61);
- спеціальна техніка – 1849 (+4).
Втрати ворога 5 квітня 2024 року
Останні новини про втрати ворога
- Українські військові ліквідували 14 окупантів, які будували фортифікаційні споруди на Півдні. Ще семеро окупантів зазнали поранень. Ворогів виявили оператори 73-го морського центру ССО. Вони передали координати артилеристам Сил оборони. Останні скоригували вогонь із ракетно-зенітної установки HIMARS.
- У Держдепі США заявили, що російська армія майже відновилась після втрат під час вторгнення в Україну. Проте ще на початку 2024 року голова комітету національної безпеки Литви Лаурінас Кашчюнас говорив, що Кремлю знадобиться 5 – 7 років, щоб відновити свої сили для ведення повномасштабної війни.