Майже 900 окупантів та сотні одиниць техніки: втрати ворога 5 квітня

5 квітня 2024, 07:46
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Росія втратила в Україні тільки за останню добу 860 одиниць особового складу. З 24 лютого 2022 року Кремль забрав життя у 445 900 своїх громадян, яких кинув на війну.

У Генштабі ЗСУ неодноразово пояснювали, що це орієнтовні цифри, які насправді можуть бути більшими. Адже порахувати точні втрати під час інтенсивних боїв важко. 

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Яких втрат у техніці зазнали окупанти на війні в Україні 

  • танків – 7033 (+15);
  • бойових броньованих машин – 13459 (+73);
  • артилерійських систем – 11221 (+50);
  • РСЗВ – 1029 (+3); 
  • засоби ППО – 747 (+1);
  • літаків – 347 (+0);
  • гелікоптерів – 325 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8847 (+30);
  • крилаті ракети – 2059 (+0);
  • кораблі /катери – 26 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14 922 (+61);
  • спеціальна техніка – 1849 (+4).


Втрати ворога 5 квітня 2024 року 

Зверніть увагу! Українські військові ліквідували окупанта з позивним "Кобзон", який був другом відомого російського пропагандиста Єгора "Тринадцятого" Гузенка.

Останні новини про втрати ворога

  • Українські військові ліквідували 14 окупантів, які будували фортифікаційні споруди на Півдні. Ще семеро окупантів зазнали поранень. Ворогів виявили оператори 73-го морського центру ССО. Вони передали координати артилеристам Сил оборони. Останні скоригували вогонь із ракетно-зенітної установки HIMARS.
  • У Держдепі США заявили, що російська армія майже відновилась після втрат під час вторгнення в Україну. Проте ще на початку 2024 року голова комітету національної безпеки Литви Лаурінас Кашчюнас говорив, що Кремлю знадобиться  5 – 7 років, щоб відновити свої сили для ведення повномасштабної війни.
Автор: Діана Квасневська