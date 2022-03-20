Майже кожні дві хвилини в Україні знищується один рашист, – Ткаченко

Збройні Сили України активно захищають нашу державу та нищать ворога. Кількість загиблих окупантів сягнула майже 15 тисяч.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко подивився на інформацію Генштабу ЗСУ під іншим кутом.

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Статистика, яка сильно б'є по окупантах

За 24 дні війни окупанти втратили 15 тисяч військовослужбовців. Згідно із підрахунками міністра, 24 дні – це 576 годин, або ж 34 560 хвилин.

Тобто майже кожні 2 хвилини в Україні знищується один рашист. Ця статистика набагато сильніше б'є по окупантах,

– наголосив Ткаченко.

Нагадаємо, що, за інформацією Генштабу ЗСУ, загальні втрати ворожого особового складу – 14 700 осіб, танків – 476 одиниць, бойових броньованих машин – 1 487 одиниць.

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