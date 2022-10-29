По всій країні повітряна тривога – негайно прямуйте в укриття

Удень 29 жовтня по всій країні пролунали сирени, які сповістили про повітряну тривогу. Причиною стала загроза російської атаки.

Якщо ви почули сирену, то негайно прямуйте до укриття. Слідкуйте за оновленнями місцевої влади.

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Де пролунали сирени

Станом на 17:45 сирени про повітряну тривогу пролунали у всіх українських областях. Тривоги не оголосили тільки на території тимчасово окупованого Криму. Буквально за кілька хвилин тривогу оголосили по всій країні.

Однак на Луганщині досі триває безперервна повітряна тривога – відбою там немає від 4 квітня.



Карта повітряних тривог 29 жовтня / Скриншот

За даними моніторингових груп, зафіксована активність ворожої авіації у Балтиморі, Воронежі та на території Білорусі. Станом на 17:50 запусків ракет не зафіксовано.

Ракетний терор проти енергосистеми України

Росія – терористична країна, яка завдає ударів по житлових будинках, школах, садках, лікарнях, енергооб'єктах й інших цивільних об'єктах. Передбачити, куди ворог атакуватиме наступного разу – неможливо. Так само неможливо передбачити, куди можуть впасти уламки ворожих цілей після успішної роботи ППО. Тому дотримуйтеся правил безпеки та реагуйте на всі сигнали повітряної тривоги.

Росія зазнає поразок на фронті й через те, що не може протистояти українським захисникам та захисницям, почала вдаватися до ракетного терору, атакуючи енергетичну інфраструктуру.

Починаючи з 10 жовтня окупанти за допомогою іранських дронів-камікадзе та різних видів ракет, атакують енергооб'єкти майже у всіх регіонах України.

Сили ППО у середньому збивають половину російських ракет та майже усі іранські безпілотники, однак зафіксовані влучання таки завдали шкоді енергосистемі України. Через це у багатьох областях почалися планові відключення світла для стабілізації енергомережі, яку пошкодили окупанти. Актуальну інформацію про відключення у різних регіонах України ми зібрали для вас тут.

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