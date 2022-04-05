Майже по всій Україні повідомили про повітряну тривогу
5 квітня 2022 , 22:40Читать новость на русском
Ввечері 5 квітня майже в усіх українських областях сповістили про повітряну тривогу. Людей просять негайно йти в укриття.
Приблизно о 22:15 в деяких регіонах Україні почали вити сирени, згодом про тривогу повідомили майже у всій країні, інформує 24 канал.
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Повітряна тривога в Україні
Через загрозу атаки російських загарбників про небезпеку сповістили у таких областях:
- Київська,
- Житомирська,
- Хмельницька,
- Івано-Франківська,
- Волинська,
- Рівненська,
- Чернігівська,
- Тернопільська,
- Львівська,
- Вінницька,
- Полтавська,
- Дніпропетровська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Запорізька,
- Черкаська.
Жителів цих областей просять негайно спустися в укриття. Там слід залишатися до скасування сигналу про повітряну тривогу.
Повітряна тривога 5 квітня станом на 22:42 / Скриншот карти
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