В Україні – вже п'ята тривога за день: є загроза ударів "шахідами" та з літаків

26 жовтня 2022 , 21:33
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Всеукраїнську повітряну тривогу в Україні 26 жовтня оголосили вчетверте за день. Тим часом для Києва – це вже п'ята тривога.

Людям нагадують, що у таких випадках потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя, нагадує 24 канал.     

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Про повітряну тривогу повідомляють жителів:

  • Львівської області;
  • Волинської області;
  • Закарпаття;
  • Буковини;
  • Тернопільської області;
  • Хмельницької області;
  • Житомирської області;
  • Вінницької області;
  • Київської області;
  • Чернігівської області;
  • Черкаської області;
  • Сумської області;
  • Харківської області;
  • Полтавської області;
  • Дніпропетровської області;
  • Донецької області;
  • Запорізької області;
  • Херсонської області.

Є загроза ударів "шахідами" та з літаків

Віталій Кім повідомив, що з моря летять іранські дрони-камікадзе. Окрім того, у телеграм-каналах з'явилася інформація про зліт МіГ-31К, який є потенційним носієм надзвукової ракети "Кинджал".

Окрім того, у мережі повідомили про роботу ППО на Одещині. Водночас офіційного підтвердження або спростування цієї інформації наразі немає.

Зверніть увагу! У мережі повідомили, що біля Одещини та Миколаївщини заходить у зону дії ППО друга група "Шахідів". Офіційного підтвердження інформації – немає.

Окупанти вдарили по Дніпру

Російські загарбники 25 жовтня завдали терористичного удару по Дніпру. Уламки російської ракети влучили в АЗС. Окупанти забрали життя 25-річної Інни Оданець – вона була при надії. Про трагедію повідомив Валентин Резніченко – голова Дніпропетровської ОВА.

Російський удар по Дніпру забрав життя молодої жінки, яка була при надії… Недолюдки. Таке не пробачають,
– мовиться у повідомленні.

Чоловік загиблої потрапив до лікарні.

Володимир Зеленський заявив, що Україна щодня бореться з терористами. Ворог вбиває мирних людей та руйнує долі. 

"Сьогодні відбувся черговий ракетний удар. Внаслідок нього у Дніпрі загинули двоє людей. Серед них – вагітна жінка. Трьох постраждалих госпіталізовано. Не пробачимо ніколи. Відплата буде справедливою і неминучою", – заявив президент.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблих.

Зауважте – Резніков оцінив ймовірність вуличних боїв у Херсоні: дивіться відео

 

Автор: Мар'яна Бекало