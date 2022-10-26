В Україні – вже п'ята тривога за день: є загроза ударів "шахідами" та з літаків
Всеукраїнську повітряну тривогу в Україні 26 жовтня оголосили вчетверте за день. Тим часом для Києва – це вже п'ята тривога.
Людям нагадують, що у таких випадках потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя, нагадує 24 канал.
Зауважте Росіяни вбили у Дніпрі 25-річну дівчину при надії: що відомо про загиблу
Про повітряну тривогу повідомляють жителів:
- Львівської області;
- Волинської області;
- Закарпаття;
- Буковини;
- Тернопільської області;
- Хмельницької області;
- Житомирської області;
- Вінницької області;
- Київської області;
- Чернігівської області;
- Черкаської області;
- Сумської області;
- Харківської області;
- Полтавської області;
- Дніпропетровської області;
- Донецької області;
- Запорізької області;
- Херсонської області.
Є загроза ударів "шахідами" та з літаків
Віталій Кім повідомив, що з моря летять іранські дрони-камікадзе. Окрім того, у телеграм-каналах з'явилася інформація про зліт МіГ-31К, який є потенційним носієм надзвукової ракети "Кинджал".
Окрім того, у мережі повідомили про роботу ППО на Одещині. Водночас офіційного підтвердження або спростування цієї інформації наразі немає.
Окупанти вдарили по Дніпру
Російські загарбники 25 жовтня завдали терористичного удару по Дніпру. Уламки російської ракети влучили в АЗС. Окупанти забрали життя 25-річної Інни Оданець – вона була при надії. Про трагедію повідомив Валентин Резніченко – голова Дніпропетровської ОВА.
Російський удар по Дніпру забрав життя молодої жінки, яка була при надії… Недолюдки. Таке не пробачають,
– мовиться у повідомленні.
Чоловік загиблої потрапив до лікарні.
Володимир Зеленський заявив, що Україна щодня бореться з терористами. Ворог вбиває мирних людей та руйнує долі.
"Сьогодні відбувся черговий ракетний удар. Внаслідок нього у Дніпрі загинули двоє людей. Серед них – вагітна жінка. Трьох постраждалих госпіталізовано. Не пробачимо ніколи. Відплата буде справедливою і неминучою", – заявив президент.
Зауважте – Резніков оцінив ймовірність вуличних боїв у Херсоні: дивіться відео