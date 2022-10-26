В Україні – вже п'ята тривога за день: є загроза ударів "шахідами" та з літаків

Всеукраїнську повітряну тривогу в Україні 26 жовтня оголосили вчетверте за день. Тим часом для Києва – це вже п'ята тривога.

Людям нагадують, що у таких випадках потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя, нагадує 24 канал.

Зауважте Росіяни вбили у Дніпрі 25-річну дівчину при надії: що відомо про загиблу

Про повітряну тривогу повідомляють жителів:

Львівської області;

Волинської області;

Закарпаття;

Буковини;

Тернопільської області;

Хмельницької області;

Житомирської області;

Вінницької області;

Київської області;

Чернігівської області;

Черкаської області;

Сумської області;

Харківської області;

Полтавської області;

Дніпропетровської області;

Донецької області;

Запорізької області;

Херсонської області.

Є загроза ударів "шахідами" та з літаків

Віталій Кім повідомив, що з моря летять іранські дрони-камікадзе. Окрім того, у телеграм-каналах з'явилася інформація про зліт МіГ-31К, який є потенційним носієм надзвукової ракети "Кинджал".

Окрім того, у мережі повідомили про роботу ППО на Одещині. Водночас офіційного підтвердження або спростування цієї інформації наразі немає.

Окупанти вдарили по Дніпру

У мережі повідомили, що біля Одещини та Миколаївщини заходить у зону дії ППО друга група "Шахідів". Офіційного підтвердження інформації – немає.

Російські загарбники 25 жовтня завдали терористичного удару по Дніпру. Уламки російської ракети влучили в АЗС. Окупанти забрали життя 25-річної Інни Оданець – вона була при надії. Про трагедію повідомив Валентин Резніченко – голова Дніпропетровської ОВА.

Російський удар по Дніпру забрав життя молодої жінки, яка була при надії… Недолюдки. Таке не пробачають,

– мовиться у повідомленні.

Чоловік загиблої потрапив до лікарні.

Володимир Зеленський заявив, що Україна щодня бореться з терористами. Ворог вбиває мирних людей та руйнує долі.

"Сьогодні відбувся черговий ракетний удар. Внаслідок нього у Дніпрі загинули двоє людей. Серед них – вагітна жінка. Трьох постраждалих госпіталізовано. Не пробачимо ніколи. Відплата буде справедливою і неминучою", – заявив президент.

Зауважте – Резніков оцінив ймовірність вуличних боїв у Херсоні: дивіться відео

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблих.