Майже половина українців вважають НАТО союзником

30 червня 2021 , 18:01
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Джерело:

Центр Разумкова

Майже 50% українців вважають найбільшу підтримку нашій державі надає НАТО. На другому місці опинився Європейський Союз.

На думку більшості українців, НАТО в першу чергу є або оборонним союзом, або миротворчою організацією. Водночас є й ті, які вважають Альянс "агресивних воєнним блоком".

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Які організації є союзниками України

  • НАТО – 41,9% опитаних;
  • ЄС – 40,2%;
  • ОБСЄ – 24,3%;
  • ООН – 21,5%;
  • Рада Європи – 18%;
  • СНД – 4,8%;
  • ОДКБ (Росія, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан) – 3,2%;
  • Жодна з міжнародних організацій – 23,3%.

41,9% українців вважають, що Альянс допомагає тренувати українських військових, а також сприяє оборонним реформам у нашій державі. Трохи менша частка опитаних думає, що НАТО надає військову техніку та озброєння. 

Яку ще допомогу НАТО надає державі

  • Реабілітація поранених і ветеранів бойових дій – 25,7% опитаних;
  • модернізація військової техніки та озброєнь – 24,9%;
  • утилізація застарілих боєприпасів – 10,8%;
  • боротьба з пандемією COVID-19 – 9%.

Водночас 17,9% опитаних стверджують, що Альянс ніяк не допомагає Україні.

Що відомо про опитування

Серед опитаних 45,2% – чоловіки, а 54,8% – жінки. Більшість з них розмовляють українською мовою, а майже 80% всіх опитаних вважають її рідною. 41,7% респондентів мають середню спеціальну освіту, 34,6% – вищу або вищу незакінчену, 21,8% – загальну середню, а 1,3% – не закінчили середню освіту. Крім того, 48,4% усіх опитаних кажуть, що в цілому на життям вистачає, але придбання речей тривалого вжитку, таких як меблі, холодильник, телевізор, уже викликає труднощі.
Автор: Софія Мінджоса