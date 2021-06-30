Майже половина українців вважають НАТО союзником
30 червня 2021 , 18:01Читать новость на русском
Джерело:Центр Разумкова
Майже 50% українців вважають найбільшу підтримку нашій державі надає НАТО. На другому місці опинився Європейський Союз.
На думку більшості українців, НАТО в першу чергу є або оборонним союзом, або миротворчою організацією. Водночас є й ті, які вважають Альянс "агресивних воєнним блоком".
До теми Посол Німеччини щодо вступу України у НАТО: В Альянсу проблеми з країнами, де є війна
Які організації є союзниками України
- НАТО – 41,9% опитаних;
- ЄС – 40,2%;
- ОБСЄ – 24,3%;
- ООН – 21,5%;
- Рада Європи – 18%;
- СНД – 4,8%;
- ОДКБ (Росія, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан) – 3,2%;
- Жодна з міжнародних організацій – 23,3%.
41,9% українців вважають, що Альянс допомагає тренувати українських військових, а також сприяє оборонним реформам у нашій державі. Трохи менша частка опитаних думає, що НАТО надає військову техніку та озброєння.
Яку ще допомогу НАТО надає державі
- Реабілітація поранених і ветеранів бойових дій – 25,7% опитаних;
- модернізація військової техніки та озброєнь – 24,9%;
- утилізація застарілих боєприпасів – 10,8%;
- боротьба з пандемією COVID-19 – 9%.
Водночас 17,9% опитаних стверджують, що Альянс ніяк не допомагає Україні.