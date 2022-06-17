Майже половина українців, які виїхали з країни, вже повернулися додому

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 5,7 мільйона українців виїхали за межі своєї країни. Вони вирушили шукати прихистку в ЄС.

Водночас за понад 3 місяці чимало українців повернулися додому. Про це свідчать дані дослідження, проведеного Frontex.

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Українці виїжджають за кордон, але і повертаються

За даними дослідження, загалом після лютого в пунктах пропуску з України та Молдови до Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії було зафіксовано близько 6,6 мільйонів в'їздів до ЄС. Ця кількість не враховує в'їздів громадян Молдови та Румунії.

румунський та польський кордони продовжують відчувати найбільший тиск. Оскільки через пункти пропуску на кордоні цих двох країн працюють наземні шляхи вивезення зерна з України, черги з вантажівок до 20 кілометрів.

При цьому за той самий період близько 2,8 мільйонів українців виїхали з ЄС у напрямку своєї рідної країни. Хоча протягом останніх тижнів кількість українців, які повернулися, залишалася стабільною. Наприклад, з 8 по 14 червня було зафіксовано більше українців, які в'їжджали до ЄС, ніж поверталися в Україну.

Карта з даними про виїзд українців до ЄС та повернення до України / Інфографіка Frontex

Українці в'їжджають до ЄС з Росії та Білорусі

Кількість українців, які в'їжджають до країн Європейського Союзу з Росії та Білорусі, залишається незмінною.

Так, з 8 по 14 червня близько 1 470 громадян України прибули в ЄС через Білорусь і 7 400 через Росію.

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