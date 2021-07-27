Українці і росіяни – "один народ": більшість українців не погодилися з тезою Путіна
27 липня 2021 , 14:12Читать новость на русском
Джерело:"Рейтинг"
Володимир Путін неодноразово робив цинічні заяви про те, що українці і росіяни – нібито один народ. В Україні обурювались через таку тезу. Більшість українців не згодні з цією тезою, але соціологічне опитування показало, що 41% опитаних таки погоджуються.
Водночас більшість опитаних – 55% – незгодні з Путіним. Однак дані є різними відповідно до регіону України.
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Підтримка заяви Путіна
- Понад 60% мешканців Сходу України та прихожан Української православної церкви Московського патріархату підтримують думку Путіна.
- Понад 70% мешканців Заходу навпаки незгодні з цим.
- Понад 80% виборців "Опозиційної платформи – За життя", партії Євгенія Мураєва та Анатолія Шарія підтримують Путіна.
Підтримка цинічної заяви Путіна/ Інфографіка "Рейтингу"
Вподобання людей з різних регіонів / Інфографіка "Рейтингу"
Цинічна заява Путіна: коротко
- Путін зробив таку заяву у своїй статті про Україну.
- Він запевнив, що росіяни та українці – один народ, який належить до одного історичного і духовного простору.
- Нібито Росія саме тому й не внесла Україну у список "недружніх країн".