Майже розгром, – Арестович розповів, як Росія "кинула" у бій курсантів

Окупанти продовжують цинічно атакувати міста України та вбивати українців. Проте нехтує ворог і своїми громадянами, "кидаючи" у запеклий бій навіть курсантів.

Про це під час свого брифінгу розповів Олексій Арестович – радник керівника Офісу Президента, інформує 24 канал. За його словами, з такого вчинку окупантів можна зробити певні висновки.

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Курсанти зазнали поразки

Як розповів Арестович, активні бої відбулись у місті Ізюм, яке на Харківщині. Саме там загарбники і наказали навчальному підрозділу приєднатись до активної атаки.

У військовій справі, коли на основні напрямки "кидають" курсантів, то це взагалі означає майже розгром,

– наголосив він.

Радник очільника Офісу Президента відзначив, що курсанти зазнали поразки після потужної відсічі. Вони частково знищені, взяті в полон і, звісно ж, розсіяні.

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Зазначимо, що ворожі війська шукають різних способів, як захопити місто Ізюм з Харківської області. Вони підсилюють угрупування та накопичують техніку. Власне, до основних ворожих угруповань орки і вводять нові додаткові підрозділи.

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