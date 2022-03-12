Майже на усіх напрямках окупанти намагаються закріпитися на захоплених рубежах, – Генштаб

12 березня 2022 , 18:52
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Джерело:

фейсбук Генштабу ЗСУ

Російські окупанти майже на усіх напрямках висування намагаються закріпитися на раніше захоплених рубежах. Однак значного успіху вони не мають.

Про це мовиться у зведенні Генштабу Збройних Сил України. Водночас ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах критичної інфраструктури, житлових кварталах та аеродромах.

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Своїми діями окупанти цинічно нехтують нормами Міжнародного гуманітарного права. 

До того ж дії російських військових супроводжуються численними випадками важких злочинів проти мирного населення.

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Автор: Тетяна Кійовська