Майже на усіх напрямках окупанти намагаються закріпитися на захоплених рубежах, – Генштаб
12 березня 2022 , 18:52Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Генштабу ЗСУ
Російські окупанти майже на усіх напрямках висування намагаються закріпитися на раніше захоплених рубежах. Однак значного успіху вони не мають.
Про це мовиться у зведенні Генштабу Збройних Сил України. Водночас ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах критичної інфраструктури, житлових кварталах та аеродромах.
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Своїми діями окупанти цинічно нехтують нормами Міжнародного гуманітарного права.
До того ж дії російських військових супроводжуються численними випадками важких злочинів проти мирного населення.
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