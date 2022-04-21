Майже в усіх областях України – повітряна тривога

21 квітня 2022 , 17:15
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Майже в усіх областях України станом на 17:14 21 квітня лунає повітряна тривога. Цього разу сигнал небезпеки пролунав у той час, коли Джо Байден оголошував про новий пакет допомоги для України.

Людей просять негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій тривоги. Нехтувати цим правилом не можна, адже воно рятує життя.

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Про небезпеку попереджають жителів:

  • Львівщини;
  • Івано-Франківщини;
  • Волині;
  • Рівненської області;
  • Буковини;
  • Закарпаття;
  • Тернопільської області;
  • Вінницької області;
  • Хмельницької області;
  • Житомирської області;
  • Київської області;
  • Черкаської області;
  • Чернігівської області;
  • Кіровоградської області;
  • Одеської області;
  • Миколаївської області;
  • Дніпропетровської області;
  • Запорізької області;
  • Сумської області;
  • Харківської області;
  • Донецької області;
  • Луганської області.

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Автор: Мар'яна Бекало