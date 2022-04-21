Майже в усіх областях України – повітряна тривога
21 квітня 2022 , 17:15Читать новость на русском
Майже в усіх областях України станом на 17:14 21 квітня лунає повітряна тривога. Цього разу сигнал небезпеки пролунав у той час, коли Джо Байден оголошував про новий пакет допомоги для України.
Людей просять негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій тривоги. Нехтувати цим правилом не можна, адже воно рятує життя.
Зауважте Без цензури про головне в Україні: 24 канал запустив свій тікток
Про небезпеку попереджають жителів:
- Львівщини;
- Івано-Франківщини;
- Волині;
- Рівненської області;
- Буковини;
- Закарпаття;
- Тернопільської області;
- Вінницької області;
- Хмельницької області;
- Житомирської області;
- Київської області;
- Черкаської області;
- Чернігівської області;
- Кіровоградської області;
- Одеської області;
- Миколаївської області;
- Дніпропетровської області;
- Запорізької області;
- Сумської області;
- Харківської області;
- Донецької області;
- Луганської області.
Важливо – Арестович описав сценарій на найближчий час: дивіться відео