Майже увесь день зі світлом: як працюватимуть графіки відключень 27 липня

27 липня, у суботу, діятимуть графіки відключень електроенергії. Щоправда, лише увечері.

За словами голови "Укренерго", є причини вважати, що найскладніший період літа – уже позаду. Наразі в українців почали вимикати світло рідше, ніж раніше. Так, наразі не застосовують відключення у сірих зонах.

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Як вимикатимуть світло 27 липня

У суботу, 27 липня, графіки діятимуть лише увечері.

За вказівкою Укренерго графіки відключень завтра застосовуватимуться з 17:00 до 23:00,

– йдеться у повідомленні ДТЕК.

Буде задіяна лише одна черга.

За словами очільник "Укренерго", серпень, вересень і жовтень будуть набагато легшими ніж липень. Наразі є перспективи, що у вересні та жовтні відключень електроенергії не буде зовсім, а якщо й будуть, то мінімальні.