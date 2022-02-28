Майже все європейське та північноамериканське небо закрите для Росії: оновлена карта

Повітряний простір Євросоюзу відтепер офіційно закритий для Росії. Небо для російських авіакомпаній вже закрили 32 країни.

Таку радісну новину повідомило Міністерство закордонних справ України.

До теми Українська делегація прибула на переговори з Росією

Відомо. що вже 32 країни закрили повітряний прострі для РФ, серед них – Норвегія, Велика Британія, Канада та Північна Македонія.

Росію скинули з неба. Майже все європейське та північноамериканське небо вже закрите для російських авіакомпаній. Всього 32 країни закрили небо росіянам. Ще одна, дуже важлива для російських багатіїв країна теж незабаром закриється,

– заявив міністр Дмитро Кулеба.

Які російські літаки не можуть відвідати Європу;

літаки, які належать Росії (перебувають у її власності);

літаки. які мають російську реєстрацію,\літаки, які перебувають під контролем РФ;

приватні літаки російських олігархів.



Які країн закрили небо для Росії / Інфографіка МЗС України

Додамо, що глава європейської дипломатії Жозеп Боррель розповів, що ЄС вперше в історії надасть Україні летальну зброю та бойові літаки для Збройних сил.