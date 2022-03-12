Майже всі Суми залишилися без води через російський авіаналіт
12 березня 2022 , 10:16Читать новость на русском
Джерело:"Міськводоканал" Сумської міськради
Окупанти знову гатили з ракет місто Суми. Через авіаналіт у великій частині міста немає води.
Водоканали в Сумах були знеструмлені 12 березня близько 5 ранку. Згодом у половини міста постачання відновили. Однак багато районів досі без води.
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Станом на 10 ранку відновили такі водозабори:
- Тополянський;
- Ново-Оболонський;
- Лучанський;
- Токарівський.
Без води залишаються жителі районів:
- Ганнівки;
- Автовокзалу;
- Добровільної;
- вулиць Косівщинська, Реміснича, Білопільський Шлях, Степана Бандери, Металургів, Іллінська, В'ячеслава Чорновола;
- районів Хіммістечка та Баси;
- вулиць Миру, Сергія Табали, Харківська, СКД, Прокоф'єва та прилеглих до них.
Працівники Міськводоканалу працюють над відновленням постачання.
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