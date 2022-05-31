Майже всі великі країни ЄС проти надання Україні статусу кандидата, – прем’єр Італії Драгі

Вже незабаром ЄС має розглянути надання Україні статус кандидата на вступ до Союзу. Втім, деякі країни бояться Росії і хочуть виступити проти такого рішення.

Італійський прем'єр Маріо Драгі багато разів висловлював підтримку Україні. Втім, продемонструвати її на практиці – завдання дещо складніше, аніж багато хто очікував.

Читайте також "Відмовлять – покажуть слабкість": ексглава МЗС оцінив шанси надати Україні статусу кандидата ЄС

Великі країни ЄС проти надання Україні статусу кандидата

За словами Драгі, він задоволений новим пакетом санкцій проти Росії, в який включили заборону транспортування російської нафти морем. Він додав, що санкції проти окупантів будуть тривати ще довго і з часом лише посилюватимуть тиск на агресора.

"Вже з літа Росія відчує великий вплив санкцій. Ми врахували становище Чехії та Угорщини, знайшли рішення транспортування нафти через Хорватію, Німеччина та Польща пообіцяли більше не імпортувати російську нафту. Переговори були успішними, санкції будуть важким ударом для Росії", – сказав Драгі.

Також він додав, що Європі дуже соромно за те, що вона купує російський газ і таким чином фінансує війну проти України, але наразі інших джерел постачання блакитного палива ЄС не має.

Що стосується надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу, то тут ситуація не така радісна.

За винятком Італії, майже всі великі країни ЄС проти надання Україні статусу кандидата. Вони вважають, що ситуація дуже непередбачувана,

– сказав Драгі.

Надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС: головні новини

У червні відбудеться засідання Європейської ради. Очікується, що на ньому Україна почує вердикт від Єврокомісії щодо статусу кандидата на вступ до ЄС.

Надавати Україні членство в ЄС наразі ніхто не збирається. Євросоюз не хоче нести відповідальності за економічну ситуацію в країні, яка буде потребувати тривалої відбудови після війни.

Найбільшими противниками вступу України до ЄС виступають Німеччина та Франція. Вони не готові до радикальної конфронтації з Росією, а вступ України до ЄС, на їхню думку, дуже розізлить Путіна.

Дивіться відео до теми – Зеленський зустрівся з президенткою Словаччини Чапутовою