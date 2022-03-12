Майже всі європейці вважають, що їхні країни мають приймати біженців з України

12 березня 2022 , 21:04
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Джерело:

Французький інститут громадської думки

Аби врятуватися від жахів війни, частина українців покидає рідні домівки. Люди перетинають кордон й просять іноземні держави про прихисток.

Низка держав Європи приймають українських біженців. Таке рішення підтримують й громадяни цих держав.

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За даними опитування, 87% європейців підтримують необхідність прийняти, а також допомагати біженцям із України.

Які країни приймають біженців з України

  • Польща,
  • Словаччина,
  • Угорщина,
  • Молдова,
  • Чехія,
  • Румунія,
  • Естонія,
  • Ірландія,
    Німеччина,
  • Іспанія,
  • Велика Британія.

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Автор: Софія Мінджоса