Майже всіх примусово мобілізованих на Донбасі вписують як "добровольців", – Лисянський

Російським солдатам та їхнім рідним, які приходять на території України, іноді виплачують гроші за поранення та смерть. Однак мешканці тимчасово окупованих території або їхні родини ці виплати не отримують.

Грошей за "спалених" солдатів не дають

Про це сказав правозахисник, співзасновник Інституту стратегічних досліджень і безпеки Павло Лисянський. Цю інформацію він повідомив на стрімі ютубу 24 каналу.

Раніше Кинуть у бій строковиків і мобілізованих, – Зеленський про "резервні сили" росіян на Донбасі

"Для того, щоб отримати гроші, необхідно юридично підтвердити смерть людини, яка загинула. Однак є історії з мобільними крематоріями та спаленням тіл на Донецькому металургійному заводі", – наголосив він.

І додав, якщо немає тіла – людина зараховується до зниклих безвісти, а родина грошей не отримує.

А практично усі примусово мобілізовані, це не стосується членів так званої "народної міліції", вписані як добровольці,

– зазначив Лиснянський.

Ба більше, у 2021 році росіяни залучали людей до армії за проєктом Шойгу – системою "Барс". Вони провели 8 мобілізацій для резервістів. Та сама примусова мобілізація, яку ми бачили у 2022 році на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької, була випробувана саме через цю систему.

Що відомо про примусово мобілізованих на Донбасі

Володимир Зеленський заявив, що російська армія пробує завести на Донбас резервні сили. Окупанти намагатимуться кинути в бій строковиків і тих, кого зібрали шляхом прихованої мобілізації.

У британській розвідці теж попередили, що росіяни не збираються припиняти війну, попри шалені втрати. Загарбники збирають "резервні", або "треті" батальйони, такі мають найнижчу бойову готовність. Переважно вони складаються із призовників, які не мають жодного досвіду та не володіють бойовими навичками.

Мобілізовані із ОРДЛО укомплектовані за залишковим принципом – дехто з них має автомат, а комусь дістається гвинтівка Мосіна. Здебільшого ці "вояки" у старих радянських касках, іноді у спортивному взутті чи одязі. Про це 24 каналу розповів народний депутат та "кіборг" Роман Костенко. Він також зазначив, що раніше їх кидали на передній край, а позаду них розташовувалися росіяни, які погрожували розстрілом.

Повністю інтерв'ю із Лисянським: дивіться відео

З 1 квітня у Росії розпочалася мобілізація за програмою "БАРС-2021" (Бойовий Армійський Резерв Країни). Одночасно за допомогою цієї програми приховують залучення до бойових дій російських ув'язнених.