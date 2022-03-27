Майже на всій території України лунає тривога

27 березня 2022 , 21:43
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Майже на всій території України лунає повітряна тривога. Сирени лунають у всіх регіонах України.

Відповідну інформацію почали публікувати орієнтовно о 21:44 27 березня. У областях є загроза атаки Росії з неба.

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Майже у всій Україні лунає тривога

Увага! Повітряна тривога! Всі в укриття!
– повідомила місцева влада.

Повітряну тривогу оголосили у:

  • Львові та області;
  • Рівному та області;
  • Луцьку та області;
  • Івано-Франківську;
  • Вінниці;
  • Одеси та області;
  • Миколаєві та області;
  • Дніпрі;
  • Запоріжжі;
  • Полтаві та області;
  • Житомирі;
  • Хмельницькому;
  • Києві та області;
  • Черкасах та області;
  • Чернівцях та області;
  • Харкові;
  • Тернополі та області;
  • Ужгороді;
  • Сумах та області;
  • Кропивницькому та області.

Тобто тривога лунає фактично у всіх областях України. Людей закликають перебувати в укритті до оголошення відбою.

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Автор: Діана Квасневська