Майже 100 українців повертаються поромом з Туреччини: дорога триває понад добу

Напередодні з турецького порту Карасу відправився пором, який доставить додому 98 українців. Вже вночі, 4 травня, вони мають прибути в місто Чорноморськ, що в Одеській області. Це вже п'ятий рейс порому з Туреччини, яким громадяни України повертаються додому.

Про це в коментарі 24 каналу розповів генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман.

Читайте також Додому спецрейсами: скільки людей перетнули український кордон за добу

Він зазначив, що після того, як було припинено авіасполучення, і було здійснено понад 10 чартерних рейсів зі Стамбула й Анталії, консульство знайшло таку можливість громадянам України, які мали нагальну потребу повернутися в Україну, їхати саме паромним сполученням. І додав, що така подорож триває 24–25 годин.

"Ми провели відповідну роботу з українською компанією "Укрферрі", з Одеською обласною державною адміністрацією, аби забезпечити можливість повернутися і без перешкод перетнути кордон", – пояснив Олександр Гаман.

Також він розповів, що серед тих, хто повертаються з Туреччини в Україну, є різні люди. Зокрема:

туристи, які застрягли в країні у зв'язку з карантинними заходами;

моряки, що завершили свою роботу як члени екіпажів морських суден, і мали намір повертатися в Україну;

онкохворі громадяни, які проходили лікування в Туреччині;

студенти, які навчаються в турецьких вишах, або перебували за різними міжнародними програмами.

Олександр Гаман розповів, що вже майже місяць генеральне консульство України в Стамбулі, посольство в Анкарі та консульство в Анталії запустили ініційовану міністром закордонних справ України програму "Захист" в соціальних мережах, де працівники дипслужб збирають інформацію про громадян України, які хочуть повернутися, чи потребують будь-якої іншої допомоги.

Дивіться відео: Дмитро Кулеба розповів про програму "Захист"

Генеральний консул України в Стамбулі також відзначив, що останнім часом разом з посольством вони опрацьовують можливість організації додаткових чартерних рейсів, тож очікують, що найближчим часом буде отримано відповідний дозвіл, і він відбудеться зі Стамбула, а потім з Анкари.

Станом на сьогодні лише зі Стамбула підтвердили своє бажання повернутися близько 200 громадян України. Складно оцінити загальну кількість, тому що деякі люди все ще намагаються дочекатися завершення карантинних заходів. Ті, що працюють в Туреччині, прагнуть отримати роботу, повернутися до нормального буденного життя,

– зазначив Олександр Гаман.



Автомобільні пункти пропуску на кордоні, які діють / Інфографіка 24 каналу