Влаштували "Форсаж" у Тернополі: студенти-мажори на елітних автівках спеціально лякали пішоходів

Молоді водії на дорогих іномарках дуже швидко ганяли у центрі Тернополя. Ба більше, вони фільмували свої порушення правил дорожнього руху та хизувалися цим.

Порушниками ПДР у Тернополі виявилися 5 водіїв. Наймолодшому з них 19 років, а найстаршому – 25. Всі вони є студентами місцевих вишів.

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Подробиці "перегонів" у Тернополі

Тернопільські студенти каталися на елітних автівках та свідомо перевищували швидкість. Вони нехтували ПДР навіть на пішохідних переходах. Водії знімали на відео, як вони створюють аварійні ситуації на дорогах.

Своїми діями молодики лякали пішоходів. Згодом місцеві жителі викликали правоохоронців.

На спецлінію почали надходити звернення від тернополян, про те, що водії елітних автівок зухвало порушують правила дорожнього руху і наражають на небезпеку пішоходів та інших учасників дорожнього руху,

– сказала представниця пресслужби Патрульної поліції Тернопільської області Ольга Гаврилюк.

Яка доля спіткала мажорів

Співробітники поліції приїхали на місце та затримали всіх п'ятьох водіїв. Як з'ясувалося, деякі молоді мажори не тільки перевищували швидкість, а ще й керували транспортом без документів.

Цих студентів оштрафували за статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За словами Гаврилюк, патрульні поліцейські вже притягували їх до відповідальності. Раніше молодики теж порушували ПДР та громадську безпеку.

На кадрах можна побачити, що правоохоронці також провели профілактичну бесіду з молодими водіями. Копи їм нагадали, що в Україні триває повномасштабна війна, спричинена Росією.

Подробиці інциденту з мажорами у Тернополі: відео "Суспільного"

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