McDonald's, Starbucks і навіть Ferrari: які компанії залишили Росію за останню добу
9 березня 2022 , 10:23Читать новость на русском
Джерело:Центр протидії дезінформації
За минулу добу 8 березня з російського ринку вийшли щонайменше 16 компаній. Серед них – McDonald's, Starbucks і навіть Ferrari.
Країни світу та міжнародні організації запровадили вже 5800 різних обмежень проти Росії. Таким чином країна-агресор стала першою у світі, проти якої запроваджено найбільше санкцій.
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Які компанії покинули російський ринок
- Starbucks закриває кав'ярні.
- McDonald's закриває всі свої 850 ресторанів. Без роботи можуть залишитися понад 60 тисяч співробітників.
- KFC і Pizza Hut припиняють інвестиції та розвиток, але ресторани поки що працюють. Внаслідок закриття KFC у Росії без роботи можуть залишитися понад 40 тисяч співробітників.
- Netflix розіслав російським користувачам листи про ануляцію передплат.
- Глянцеві журнали GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD припиняють діяльність.
- L'Oreal закриває магазини.
- Lamborghini зупиняє діяльність.
- Ferrari відмовляється виготовляти машини для Росії.
- Cropp, House Brand, Helly Hansen та Sinsay закривають онлайн-магазини.
- Виробник шин Continental зупиняє бізнес у Росії.