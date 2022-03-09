McDonald's, Starbucks і навіть Ferrari: які компанії залишили Росію за останню добу

За минулу добу 8 березня з російського ринку вийшли щонайменше 16 компаній. Серед них – McDonald's, Starbucks і навіть Ferrari.

Країни світу та міжнародні організації запровадили вже 5800 різних обмежень проти Росії. Таким чином країна-агресор стала першою у світі, проти якої запроваджено найбільше санкцій.

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Які компанії покинули російський ринок

Starbucks закриває кав'ярні.

закриває кав'ярні. McDonald's закриває всі свої 850 ресторанів. Без роботи можуть залишитися понад 60 тисяч співробітників.

закриває всі свої 850 ресторанів. Без роботи можуть залишитися понад 60 тисяч співробітників. KFC і Pizza Hut припиняють інвестиції та розвиток, але ресторани поки що працюють. Внаслідок закриття KFC у Росії без роботи можуть залишитися понад 40 тисяч співробітників.

припиняють інвестиції та розвиток, але ресторани поки що працюють. Внаслідок закриття KFC у Росії без роботи можуть залишитися понад 40 тисяч співробітників. Netflix розіслав російським користувачам листи про ануляцію передплат.

розіслав російським користувачам листи про ануляцію передплат. Глянцеві журнали GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD припиняють діяльність.

припиняють діяльність. L'Oreal закриває магазини.

закриває магазини. Lamborghini зупиняє діяльність.

зупиняє діяльність. Ferrari відмовляється виготовляти машини для Росії.

відмовляється виготовляти машини для Росії. Cropp, House Brand, Helly Hansen та Sinsay закривають онлайн-магазини.

закривають онлайн-магазини. Виробник шин Continental зупиняє бізнес у Росії.

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