Не Taurus чи Storm Shadow: яка європейська ракета є найбільш далекобійною – і хто її має

Європейські ракети Storm Shadow / SCALP вже довели свою ефективність в умовах війни, а Taurus вже очікують своєї години. Однак континент має зброю, яка здатна долати більшу відстань.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

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Що відомо про найбільш далекобійну ракету у Європі

Так, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про те, що Німеччина, Велика Британія, Франція та США зняли будь-які обмеження щодо дальності ударів України по Росії. Це порушує питання щодо дальності застосування озброєння.

Ані Storm Shadow / SCALP, ані Taurus не є найбільш далекобійними ракетами в арсеналі європейських країн. Бо у Франці є крилата ракета MdCN, при цьому, як на озброєнні, так у серії. Вона також відома, як SCALP Naval,

– вказує видання.

MdCN – Missile de Croisière Naval, розроблена на основі SCALP та має заявлену дальність у понад 1000 кілометрів (за рядом джерел 1400 кілометрів) та бойову частину вагою близько 300 кілограмів.

Куди дістає французька ракета MdCN / фото Defence Express

З назви зрозуміло, що MdCN – це морська ракета. Для пуску використовує універсальні комірки A70 Sylver висотою близько 7 метрів.

Однак наразі жодної інформації про можливість передачі цієї ракети. Більш того для цього спочатку треба бути вирішити питання наземної пускової та створити аналог контейнерних пускових Mk 70 під Tomahawk. Однак аналітики зауважують, що кількість цих ракет не дуже значна – за рядом джерел Франція має лише близько 200 таких ракет.

"З іншого боку, якщо у Європі остаточно зняли будь-які обмеження щодо дальності, а необхідність збільшення кількості далекобійного озброєння закріплено, то передача Україні MdCN з масштабуванням їх виробництва цілком має бути, хоча б, предметом розмови", – вказує видання.