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      Медична реформа у грошах: скільки заробили лікарі

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      Доходи від реформованої первинної медицини кажуть самі за себе
      Доходи від реформованої первинної медицини кажуть самі за себе / 24 канал

      Національна служба здоров'я з початку свого запуску перерахувала медичним закладам та приватним лікарям більше 6 мільярдів 100 мільйонів гривень за обслуговування пацієнтів. Журналісти 24 каналу проаналізували – в яких регіонах України найактивніше долучилися до роботи реформованої первинної медичної допомоги і скільки таким чином змогли заробити медики.

      Що таке Національна служба здоров'яЦе центральний орган виконавчої влади, забезпечує фінансові гарантії медичного обслуговування населення. Підпорядкований Кабінету міністрів України. НСЗУ – національний страховик. Укладає договори із закладами охорони здоров'я та закуповує у них послуги з медичного обслуговування населення. Контролює дотримання умов договорів та робить прямі виплати закладам за надані громадянам послуги.

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      Як ми рахували

      Усю інформацію про кількість грошей ми взяли на офіційному сайті НСЗУ у розділі "Укладені договори"  Там регулярно оновлюють дані про те, які суми і кому були перераховані з державного бюджету за лікування українських пацієнтів. Ми порахували за період з липня 2018 по 14 лютого 2019. 

      Що ми побачили

      У цій інфографіці ми рахували загальну кількість грошей, які отримали від Нацслужби усі комунальні, приватні медзаклади та лікарі-ФОПи, що надають послуги з первинної медичної допомоги. Побачили, що не всі регіони приблизно однаково заробляють. Це залежить і від кількості медичних закладів, і від кількості пацієнтів. За рахунок цього з відривом лідирує Київ, Дніпропетровська і Харківська області.

      Гроші медикам від НСЗУ
      У Києві медичні заклади "первинки" заробили найбільше

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      Проаналізувавши, як заробили за півроку реформи приватні лікарні та клініки, побачили іншу картину. Найактивнішими виявилися приватні медичні заклади Запорізької, Сумської та Дніпропетровської областей. А за кількістю зароблених грошей лікарями-ФОПами – абсолютний лідер Львівщина, і наздоганяє її Закарпаття. Таким чином, лікарі-підприємці там заробляють більше за столичних.


      На Львівщині та Закарпатті приватні лікарі заробляють більше за київських

      Заробітки лікарів-ФОПів після медичної реформи – матеріальне свідчення успіху цієї реформи, принаймні, для лікарів. П'ятірка з них вже сьогодні отримує дохід понад 100 тисяч гривень на місяць. Так, гроші, що надійшли ФОПам-лікарям – це не чиста зарплата лікаря, а весь його дохід. Який може бути витрачений на розсуд лікаря: на утримання кабінету, оплату послуг найманого персоналу, закупівлю медичного обладнання, інструментів чи ліків. Але в тому числі – і на зарплату самого лікаря. А отримуючи більше 100 тисяч – можеш дозволити собі зарплату значно більшу за середню по галузі (за даними Укрстату в середньому лікарі в Україні заробляють 7340 гривень, станом на грудень 2018).

      Найуспішніші лікарі-ФОПи
      Приватні лікарі отримують дохід у понад 10 разів більший за середній по галузі охорони здоров'я  

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Публікації Гроші Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Лікування Медична реформа Реформи Статті Міністерство охорони здоров’я
      Джерело: 24 канал
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